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2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني

تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات

قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.


وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل".

أمريكا البنتاغون البحرية الأمريكية إيران الشرق الأوسط

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2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني
سبق

قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.


وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل".

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
07:17 PM

2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني

تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات

A A A
حامد العلي - الرياض
5
4,917

قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.


وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل".

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