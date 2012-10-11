2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني

تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات

قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.



وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل".