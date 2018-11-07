الفيفا يجدد مخاوفه من قدرة قطر على تنظيم المونديال ويستعد لإشراك دول أخرى

سيتخذ القرار في مارس القادم

يومًا بعد يوم تزداد مخاوف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من قدرة قطر على استضافة مونديال 2022، وسط دعوات واسعة لإشراك 84 منتخبًا في البطولة، مؤكدًا أنه يمكن مشاركة إقامة بعض المباريات في بعض دول المنطقة وفقًا لاسكاي نيوز.

وأكد الاتحاد الدولي أنه بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48، يشكل ذلك "تحديًا صعبًا". مشيرًا إلى أنه سيتخذ القرار في مارس (موعد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في مدينة ميامي الأمريكية).

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" قد تقدم في الأشهر الماضية، باقتراح لتطبيق هذه الزيادة بدءًا من كأس العالم المقبلة في قطر، وهو ما كان مدار بحث في الفترة الماضية بين الأطراف المعنيين، ويلقى دعمًا واضحًا من الرئيس السويسري للاتحاد الدولي.