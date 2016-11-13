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"ترامب": نراقب الشخص الثالث بترتيب قيادة داعش ونعرف مكانه

بعد إعلان مجلس شورى التنظيم مبايعة أبو "القرشي" زعيمًا جديدًا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي، أن واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد البغدادي، وتعرف مكانه، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً؛ كان المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي أعلن في تسجيل صوتي على حسابات متطرفة على موقع تلغرام مقتل أبو بكر البغدادي، كما أكد مقتل المتحدث الرسمي لداعش أبا الحسن المجاهد، مضيفًا أن مجلس شورى التنظيم بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا جديدًا للتنظيم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جدًا نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها، استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وقال ترامب إن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": نراقب الشخص الثالث بترتيب قيادة داعش ونعرف مكانه
سبق

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي، أن واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد البغدادي، وتعرف مكانه، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً؛ كان المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي أعلن في تسجيل صوتي على حسابات متطرفة على موقع تلغرام مقتل أبو بكر البغدادي، كما أكد مقتل المتحدث الرسمي لداعش أبا الحسن المجاهد، مضيفًا أن مجلس شورى التنظيم بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا جديدًا للتنظيم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جدًا نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها، استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وقال ترامب إن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
11:55 PM

"ترامب": نراقب الشخص الثالث بترتيب قيادة داعش ونعرف مكانه

بعد إعلان مجلس شورى التنظيم مبايعة أبو "القرشي" زعيمًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي، أن واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد البغدادي، وتعرف مكانه، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً؛ كان المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي أعلن في تسجيل صوتي على حسابات متطرفة على موقع تلغرام مقتل أبو بكر البغدادي، كما أكد مقتل المتحدث الرسمي لداعش أبا الحسن المجاهد، مضيفًا أن مجلس شورى التنظيم بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا جديدًا للتنظيم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جدًا نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها، استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وقال ترامب إن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

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