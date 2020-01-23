أكملت إدارة تعليم محايل عسير استعداداتها لاستقبال ما يفوق 48 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزيتها في كل المجالات التقنية والصحية والاجتماعية لبداية العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفق النماذج التشغيلية المنظمة لذلك، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من أمير منطقة عسير، وبتوجيه من وزير التعليم. وأكد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اكتمال الاستعدادات الكاملة والتحضيرات المبكرة والتهيئة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفق البروتوكولات والإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك في 370 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال، حيث يشارك باستقبالهم في الميدان التربوي 360 مشرفًا ومشرفة. وتضمن ذلك عقد عددٍ من الاجتماعات بغرفة عمليات لجنة العودة الحضورية، والاجتماع بمديري المدارس والمشرفين التربويين (بنين - بنات) بحضور المساعدين وأعضاء لجنة العودة ورؤساء الأقسام لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم حضوريًا و‎عن بعد، والوقف ميدانيًا على جاهزية المدارس بزيارات تفقدية لجميع المدارس. من ناحية أخرى، أنهت إدارة تعليم محايل عسير التوزيع لجميع المدارس ورياض الأطفال بالأدوات الصحية والوقائية، حيث بلغ عدد معقمات الأسطح 4510 معقمات وصرف 643773 كمامة، و22505 جل معقم أيد، و1087 مقياسًا حراريًا، و11703 صابون سائل، و7907 فاين رول، وتهيئة حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة "ستر راكان" ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 20 / 6 / 1443هـ ليعود الطلاب لمقاعد الدراسة الحضورية بكل ثقة وتفاؤل وجاهزية والتزام لعودة آمنة.

"تعليم محايل عسير" يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 48 ألف طالب وطالبة عبدالعزيز الشهري سبق 2022-01-22 أكملت إدارة تعليم محايل عسير استعداداتها لاستقبال ما يفوق 48 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزيتها في كل المجالات التقنية والصحية والاجتماعية لبداية العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفق النماذج التشغيلية المنظمة لذلك، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من أمير منطقة عسير، وبتوجيه من وزير التعليم.



وأكد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اكتمال الاستعدادات الكاملة والتحضيرات المبكرة والتهيئة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفق البروتوكولات والإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك في 370 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال، حيث يشارك باستقبالهم في الميدان التربوي 360 مشرفًا ومشرفة.



وتضمن ذلك عقد عددٍ من الاجتماعات بغرفة عمليات لجنة العودة الحضورية، والاجتماع بمديري المدارس والمشرفين التربويين (بنين - بنات) بحضور المساعدين وأعضاء لجنة العودة ورؤساء الأقسام لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم حضوريًا و‎عن بعد، والوقف ميدانيًا على جاهزية المدارس بزيارات تفقدية لجميع المدارس.



من ناحية أخرى، أنهت إدارة تعليم محايل عسير التوزيع لجميع المدارس ورياض الأطفال بالأدوات الصحية والوقائية، حيث بلغ عدد معقمات الأسطح 4510 معقمات وصرف 643773 كمامة، و22505 جل معقم أيد، و1087 مقياسًا حراريًا، و11703 صابون سائل، و7907 فاين رول، وتهيئة حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة "ستر راكان" ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 20 / 6 / 1443هـ ليعود الطلاب لمقاعد الدراسة الحضورية بكل ثقة وتفاؤل وجاهزية والتزام لعودة آمنة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 11:21 PM

"تعليم محايل عسير" يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 48 ألف طالب وطالبة في مرحلتي الروضة والابتدائية





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أكملت إدارة تعليم محايل عسير استعداداتها لاستقبال ما يفوق 48 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزيتها في كل المجالات التقنية والصحية والاجتماعية لبداية العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفق النماذج التشغيلية المنظمة لذلك، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من أمير منطقة عسير، وبتوجيه من وزير التعليم.



وأكد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اكتمال الاستعدادات الكاملة والتحضيرات المبكرة والتهيئة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفق البروتوكولات والإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك في 370 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال، حيث يشارك باستقبالهم في الميدان التربوي 360 مشرفًا ومشرفة.



وتضمن ذلك عقد عددٍ من الاجتماعات بغرفة عمليات لجنة العودة الحضورية، والاجتماع بمديري المدارس والمشرفين التربويين (بنين - بنات) بحضور المساعدين وأعضاء لجنة العودة ورؤساء الأقسام لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم حضوريًا و‎عن بعد، والوقف ميدانيًا على جاهزية المدارس بزيارات تفقدية لجميع المدارس.



من ناحية أخرى، أنهت إدارة تعليم محايل عسير التوزيع لجميع المدارس ورياض الأطفال بالأدوات الصحية والوقائية، حيث بلغ عدد معقمات الأسطح 4510 معقمات وصرف 643773 كمامة، و22505 جل معقم أيد، و1087 مقياسًا حراريًا، و11703 صابون سائل، و7907 فاين رول، وتهيئة حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة "ستر راكان" ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 20 / 6 / 1443هـ ليعود الطلاب لمقاعد الدراسة الحضورية بكل ثقة وتفاؤل وجاهزية والتزام لعودة آمنة.