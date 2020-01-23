النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم محايل عسير" يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 48 ألف طالب وطالبة

في مرحلتي الروضة والابتدائية

أكملت إدارة تعليم محايل عسير استعداداتها لاستقبال ما يفوق 48 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزيتها في كل المجالات التقنية والصحية والاجتماعية لبداية العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفق النماذج التشغيلية المنظمة لذلك، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من أمير منطقة عسير، وبتوجيه من وزير التعليم.

وأكد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اكتمال الاستعدادات الكاملة والتحضيرات المبكرة والتهيئة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفق البروتوكولات والإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك في 370 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال، حيث يشارك باستقبالهم في الميدان التربوي 360 مشرفًا ومشرفة.

وتضمن ذلك عقد عددٍ من الاجتماعات بغرفة عمليات لجنة العودة الحضورية، والاجتماع بمديري المدارس والمشرفين التربويين (بنين - بنات) بحضور المساعدين وأعضاء لجنة العودة ورؤساء الأقسام لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم حضوريًا و‎عن بعد، والوقف ميدانيًا على جاهزية المدارس بزيارات تفقدية لجميع المدارس.

من ناحية أخرى، أنهت إدارة تعليم محايل عسير التوزيع لجميع المدارس ورياض الأطفال بالأدوات الصحية والوقائية، حيث بلغ عدد معقمات الأسطح 4510 معقمات وصرف 643773 كمامة، و22505 جل معقم أيد، و1087 مقياسًا حراريًا، و11703 صابون سائل، و7907 فاين رول، وتهيئة حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة "ستر راكان" ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 20 / 6 / 1443هـ ليعود الطلاب لمقاعد الدراسة الحضورية بكل ثقة وتفاؤل وجاهزية والتزام لعودة آمنة.

وزارة التعليم كورونا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم محايل عسير" يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 48 ألف طالب وطالبة
سبق

أكملت إدارة تعليم محايل عسير استعداداتها لاستقبال ما يفوق 48 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزيتها في كل المجالات التقنية والصحية والاجتماعية لبداية العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفق النماذج التشغيلية المنظمة لذلك، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من أمير منطقة عسير، وبتوجيه من وزير التعليم.

وأكد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اكتمال الاستعدادات الكاملة والتحضيرات المبكرة والتهيئة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفق البروتوكولات والإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك في 370 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال، حيث يشارك باستقبالهم في الميدان التربوي 360 مشرفًا ومشرفة.

وتضمن ذلك عقد عددٍ من الاجتماعات بغرفة عمليات لجنة العودة الحضورية، والاجتماع بمديري المدارس والمشرفين التربويين (بنين - بنات) بحضور المساعدين وأعضاء لجنة العودة ورؤساء الأقسام لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم حضوريًا و‎عن بعد، والوقف ميدانيًا على جاهزية المدارس بزيارات تفقدية لجميع المدارس.

من ناحية أخرى، أنهت إدارة تعليم محايل عسير التوزيع لجميع المدارس ورياض الأطفال بالأدوات الصحية والوقائية، حيث بلغ عدد معقمات الأسطح 4510 معقمات وصرف 643773 كمامة، و22505 جل معقم أيد، و1087 مقياسًا حراريًا، و11703 صابون سائل، و7907 فاين رول، وتهيئة حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة "ستر راكان" ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 20 / 6 / 1443هـ ليعود الطلاب لمقاعد الدراسة الحضورية بكل ثقة وتفاؤل وجاهزية والتزام لعودة آمنة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
11:21 PM

"تعليم محايل عسير" يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 48 ألف طالب وطالبة

في مرحلتي الروضة والابتدائية

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
78

أكملت إدارة تعليم محايل عسير استعداداتها لاستقبال ما يفوق 48 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزيتها في كل المجالات التقنية والصحية والاجتماعية لبداية العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفق النماذج التشغيلية المنظمة لذلك، وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من أمير منطقة عسير، وبتوجيه من وزير التعليم.

وأكد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اكتمال الاستعدادات الكاملة والتحضيرات المبكرة والتهيئة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفق البروتوكولات والإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك في 370 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال، حيث يشارك باستقبالهم في الميدان التربوي 360 مشرفًا ومشرفة.

وتضمن ذلك عقد عددٍ من الاجتماعات بغرفة عمليات لجنة العودة الحضورية، والاجتماع بمديري المدارس والمشرفين التربويين (بنين - بنات) بحضور المساعدين وأعضاء لجنة العودة ورؤساء الأقسام لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم حضوريًا و‎عن بعد، والوقف ميدانيًا على جاهزية المدارس بزيارات تفقدية لجميع المدارس.

من ناحية أخرى، أنهت إدارة تعليم محايل عسير التوزيع لجميع المدارس ورياض الأطفال بالأدوات الصحية والوقائية، حيث بلغ عدد معقمات الأسطح 4510 معقمات وصرف 643773 كمامة، و22505 جل معقم أيد، و1087 مقياسًا حراريًا، و11703 صابون سائل، و7907 فاين رول، وتهيئة حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة "ستر راكان" ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 20 / 6 / 1443هـ ليعود الطلاب لمقاعد الدراسة الحضورية بكل ثقة وتفاؤل وجاهزية والتزام لعودة آمنة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,808
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة