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برنامج "يسر" يربط 62 جهة حكومية بنظام "مراسلات"

لتوفير الوقت على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية

أسهم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في ربط 62 جهة حكومية مستفيدة من النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات".

جاء ذلك بعد إتمام ربط كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الثقافة ووزارة الرياضة، ووزارة السياحة بالإضافة إلى هيئة السوق المالية وهيئة تنمية الصادرات السعودية بالنظام الذي طوره ويشرف عليه.

وبيّن برنامج "يسّر" أن النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات" يسهم في تسهيل إتمام المراسلات بين الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية، إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، إضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال إتاحة هذا النظام إلى تمكين الجهات الحكومية في المملكة، من توظيف أحدث التقنيات للمساهمة والاستفادة منها في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أماناً، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال، وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، تنفيذاً لما دعت إليه رؤية المملكة 2030 من خلال ضرورة دعم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وزيادة الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً.

يذكر أن "يسّر" الذي تأسس في العام 2005م، يهدف إلى تحقيق التفوق في تنظيم الحلول الرقمية وتوفيرها للجهات الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة القطاع الحكومي وتمهيد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة للأفراد وقطاع الأعمال، إلى جانب رفع العوائد الاستثمارية وإضافة القيمة للاقتصاد الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "يسر" يربط 62 جهة حكومية بنظام "مراسلات"
سبق

أسهم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في ربط 62 جهة حكومية مستفيدة من النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات".

جاء ذلك بعد إتمام ربط كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الثقافة ووزارة الرياضة، ووزارة السياحة بالإضافة إلى هيئة السوق المالية وهيئة تنمية الصادرات السعودية بالنظام الذي طوره ويشرف عليه.

وبيّن برنامج "يسّر" أن النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات" يسهم في تسهيل إتمام المراسلات بين الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية، إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، إضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال إتاحة هذا النظام إلى تمكين الجهات الحكومية في المملكة، من توظيف أحدث التقنيات للمساهمة والاستفادة منها في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أماناً، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال، وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، تنفيذاً لما دعت إليه رؤية المملكة 2030 من خلال ضرورة دعم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وزيادة الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً.

يذكر أن "يسّر" الذي تأسس في العام 2005م، يهدف إلى تحقيق التفوق في تنظيم الحلول الرقمية وتوفيرها للجهات الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة القطاع الحكومي وتمهيد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة للأفراد وقطاع الأعمال، إلى جانب رفع العوائد الاستثمارية وإضافة القيمة للاقتصاد الوطني.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
02:45 PM

برنامج "يسر" يربط 62 جهة حكومية بنظام "مراسلات"

لتوفير الوقت على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسهم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في ربط 62 جهة حكومية مستفيدة من النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات".

جاء ذلك بعد إتمام ربط كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الثقافة ووزارة الرياضة، ووزارة السياحة بالإضافة إلى هيئة السوق المالية وهيئة تنمية الصادرات السعودية بالنظام الذي طوره ويشرف عليه.

وبيّن برنامج "يسّر" أن النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات" يسهم في تسهيل إتمام المراسلات بين الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية، إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، إضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً.

ويسعى برنامج "يسّر" من خلال إتاحة هذا النظام إلى تمكين الجهات الحكومية في المملكة، من توظيف أحدث التقنيات للمساهمة والاستفادة منها في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أماناً، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال، وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، تنفيذاً لما دعت إليه رؤية المملكة 2030 من خلال ضرورة دعم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وزيادة الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً.

يذكر أن "يسّر" الذي تأسس في العام 2005م، يهدف إلى تحقيق التفوق في تنظيم الحلول الرقمية وتوفيرها للجهات الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة القطاع الحكومي وتمهيد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة للأفراد وقطاع الأعمال، إلى جانب رفع العوائد الاستثمارية وإضافة القيمة للاقتصاد الوطني.

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