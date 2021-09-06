النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعادة إحياء "جدة التاريخية".. تألق التاريخ الإسلامي بقالب عصري

استثمار المعالم القديمة وخلق بيئة حيوية

ترتكز عملية إعادة إحياء جدة التاريخية على استثمار معالم التاريخ، وخلق بيئة حيوية ينشط فيها المجتمع، ويبدع الفنانون، ويتحقق من خلالها نمو الاقتصاد الوطني.

وسوف تكون جدة التاريخية نموذجاً مثالياً للتنمية الحضرية ولجودة الحياة، يتألق فيها التاريخ بقالب عصري يُراعي احتياجات الإنسان واستدامة النمو التلقائي للإبداع.

كما أن إعادة إحياء جدة التاريخية سيجعلها قلباً نابضاً في المنطقة، وعنصراً مهماً ومؤثراً في تحسين جودة الحياة للسكان.

نقطة تحول

ويعود تاريخ مدينة جدة إلى عصور قديمة جداً، ولكنها في بدايات العصر الإسلامي، شهدت نقطة تحول كبيرة عندما اتخذها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ميناءً لمكة المكرمة في عام 26هـ/ 647م.

ومن تلك الفترة اكتسبت مدينة جدة بعدها التاريخي الإسلامي الذي جعلها واحدة من أهم المدن الواقعة على سواحل البحر الأحمر، وبوابة للحرمين الشريفين، ونظراً لقيمتها التاريخية والعمرانية يضعها المتخصصون في مقدمة المدن التي يتمثل فيها بوضوح الطراز العمراني المتميز لحوض البحر الأحمر.

العمق التاريخي

ويتسم العمق التاريخي لمدينة جدة فيما يسمَّى حالياً بمنطقة «جدة التاريخية»، والتي تضم عدداً من المعالم والمباني الأثرية والتراثية المهمة، من أبرزها المساجد التاريخية ذات الطراز المعماري الفريد، مثل: (مسجد الجامع العتيق (الشافعي)، ومسجد عثمان بن عفان، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي) ومواقع كالشونة، والعين القوصية والبرج الجنوبي الشرقي وبيت نصيف. وسورها التاريخي الذي تم تشييده وتزويده ـ آنذاك ـ بالقلاع والأبراج والمعدات العسكرية ليكون حصناً منيعاً يحمي المدينة من هجمات الطامعين والسفن الحربية التي تغير على المدينة عن طريق البحر.

كما يتجلى تراثها العمراني في حاراتها التاريخية التي تختزن في مسمياتها الكثير من القصص والأحداث، بالإضافة إلى أسواقها التي تتميز بطابعها الخاص الذي جعلها مختلفة عن الأسواق المشابهة في غيرها من المدن.

مكانة خاصة لدى ولاة الأمر

وتتميز «جدة التاريخية» بمكانة خاصة لدى ولاة الأمر، فقد نزل بها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في عام 1344هـ، الموافق 1925م، واتخذ من بيت نصيف سكناً له، كما اتخذ مجلساً ومُصلى بجوار مسجد الحنفي. وتوالت الرعاية الكريمة من الدولة خلال عهد الملك سعود، وعهد الملك فيصل ـ رحمهما الله ـ وتم تأسيس شبكات الخدمات بجميع أنواعها وإنشاء المرافق الحكومية وإصدار نظام الآثار عام 1392هـ الذي كفل الحفاظ على جدة التاريخية لاحقاً.

وخلال عهد الملك خالد وعهد الملك فهد ـ رحمهما الله ـ قامت الدولة ـ رعاها الله ـ عبر مخططات مدروسة بتنفيذ مشاريع عدة توجت بمشروع ضخم بميزانية تجاوزت 80 مليون ريال لرصف وإنارة جدة التاريخية بأسلوب يتماشى مع قيمتها التاريخية والحفاظ على مبانيها التراثية ونسيجها العمراني التاريخي.

كما قدم عدد من أمراء منطقة مكة المكرمة السابقين ومنهم أصحاب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز ـ رحمهما الله ـ تبرعات شخصية لمشاريع ترميم للمباني التراثية بجدة التاريخية.

و أعلن اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيساً لروّاد الأعمال الطموحين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة إحياء "جدة التاريخية".. تألق التاريخ الإسلامي بقالب عصري
سبق

ترتكز عملية إعادة إحياء جدة التاريخية على استثمار معالم التاريخ، وخلق بيئة حيوية ينشط فيها المجتمع، ويبدع الفنانون، ويتحقق من خلالها نمو الاقتصاد الوطني.

وسوف تكون جدة التاريخية نموذجاً مثالياً للتنمية الحضرية ولجودة الحياة، يتألق فيها التاريخ بقالب عصري يُراعي احتياجات الإنسان واستدامة النمو التلقائي للإبداع.

كما أن إعادة إحياء جدة التاريخية سيجعلها قلباً نابضاً في المنطقة، وعنصراً مهماً ومؤثراً في تحسين جودة الحياة للسكان.

نقطة تحول

ويعود تاريخ مدينة جدة إلى عصور قديمة جداً، ولكنها في بدايات العصر الإسلامي، شهدت نقطة تحول كبيرة عندما اتخذها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ميناءً لمكة المكرمة في عام 26هـ/ 647م.

ومن تلك الفترة اكتسبت مدينة جدة بعدها التاريخي الإسلامي الذي جعلها واحدة من أهم المدن الواقعة على سواحل البحر الأحمر، وبوابة للحرمين الشريفين، ونظراً لقيمتها التاريخية والعمرانية يضعها المتخصصون في مقدمة المدن التي يتمثل فيها بوضوح الطراز العمراني المتميز لحوض البحر الأحمر.

العمق التاريخي

ويتسم العمق التاريخي لمدينة جدة فيما يسمَّى حالياً بمنطقة «جدة التاريخية»، والتي تضم عدداً من المعالم والمباني الأثرية والتراثية المهمة، من أبرزها المساجد التاريخية ذات الطراز المعماري الفريد، مثل: (مسجد الجامع العتيق (الشافعي)، ومسجد عثمان بن عفان، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي) ومواقع كالشونة، والعين القوصية والبرج الجنوبي الشرقي وبيت نصيف. وسورها التاريخي الذي تم تشييده وتزويده ـ آنذاك ـ بالقلاع والأبراج والمعدات العسكرية ليكون حصناً منيعاً يحمي المدينة من هجمات الطامعين والسفن الحربية التي تغير على المدينة عن طريق البحر.

كما يتجلى تراثها العمراني في حاراتها التاريخية التي تختزن في مسمياتها الكثير من القصص والأحداث، بالإضافة إلى أسواقها التي تتميز بطابعها الخاص الذي جعلها مختلفة عن الأسواق المشابهة في غيرها من المدن.

مكانة خاصة لدى ولاة الأمر

وتتميز «جدة التاريخية» بمكانة خاصة لدى ولاة الأمر، فقد نزل بها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في عام 1344هـ، الموافق 1925م، واتخذ من بيت نصيف سكناً له، كما اتخذ مجلساً ومُصلى بجوار مسجد الحنفي. وتوالت الرعاية الكريمة من الدولة خلال عهد الملك سعود، وعهد الملك فيصل ـ رحمهما الله ـ وتم تأسيس شبكات الخدمات بجميع أنواعها وإنشاء المرافق الحكومية وإصدار نظام الآثار عام 1392هـ الذي كفل الحفاظ على جدة التاريخية لاحقاً.

وخلال عهد الملك خالد وعهد الملك فهد ـ رحمهما الله ـ قامت الدولة ـ رعاها الله ـ عبر مخططات مدروسة بتنفيذ مشاريع عدة توجت بمشروع ضخم بميزانية تجاوزت 80 مليون ريال لرصف وإنارة جدة التاريخية بأسلوب يتماشى مع قيمتها التاريخية والحفاظ على مبانيها التراثية ونسيجها العمراني التاريخي.

كما قدم عدد من أمراء منطقة مكة المكرمة السابقين ومنهم أصحاب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز ـ رحمهما الله ـ تبرعات شخصية لمشاريع ترميم للمباني التراثية بجدة التاريخية.

و أعلن اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيساً لروّاد الأعمال الطموحين.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
09:15 PM

إعادة إحياء "جدة التاريخية".. تألق التاريخ الإسلامي بقالب عصري

استثمار المعالم القديمة وخلق بيئة حيوية

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
1,972

ترتكز عملية إعادة إحياء جدة التاريخية على استثمار معالم التاريخ، وخلق بيئة حيوية ينشط فيها المجتمع، ويبدع الفنانون، ويتحقق من خلالها نمو الاقتصاد الوطني.

وسوف تكون جدة التاريخية نموذجاً مثالياً للتنمية الحضرية ولجودة الحياة، يتألق فيها التاريخ بقالب عصري يُراعي احتياجات الإنسان واستدامة النمو التلقائي للإبداع.

كما أن إعادة إحياء جدة التاريخية سيجعلها قلباً نابضاً في المنطقة، وعنصراً مهماً ومؤثراً في تحسين جودة الحياة للسكان.

نقطة تحول

ويعود تاريخ مدينة جدة إلى عصور قديمة جداً، ولكنها في بدايات العصر الإسلامي، شهدت نقطة تحول كبيرة عندما اتخذها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ميناءً لمكة المكرمة في عام 26هـ/ 647م.

ومن تلك الفترة اكتسبت مدينة جدة بعدها التاريخي الإسلامي الذي جعلها واحدة من أهم المدن الواقعة على سواحل البحر الأحمر، وبوابة للحرمين الشريفين، ونظراً لقيمتها التاريخية والعمرانية يضعها المتخصصون في مقدمة المدن التي يتمثل فيها بوضوح الطراز العمراني المتميز لحوض البحر الأحمر.

العمق التاريخي

ويتسم العمق التاريخي لمدينة جدة فيما يسمَّى حالياً بمنطقة «جدة التاريخية»، والتي تضم عدداً من المعالم والمباني الأثرية والتراثية المهمة، من أبرزها المساجد التاريخية ذات الطراز المعماري الفريد، مثل: (مسجد الجامع العتيق (الشافعي)، ومسجد عثمان بن عفان، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي) ومواقع كالشونة، والعين القوصية والبرج الجنوبي الشرقي وبيت نصيف. وسورها التاريخي الذي تم تشييده وتزويده ـ آنذاك ـ بالقلاع والأبراج والمعدات العسكرية ليكون حصناً منيعاً يحمي المدينة من هجمات الطامعين والسفن الحربية التي تغير على المدينة عن طريق البحر.

كما يتجلى تراثها العمراني في حاراتها التاريخية التي تختزن في مسمياتها الكثير من القصص والأحداث، بالإضافة إلى أسواقها التي تتميز بطابعها الخاص الذي جعلها مختلفة عن الأسواق المشابهة في غيرها من المدن.

مكانة خاصة لدى ولاة الأمر

وتتميز «جدة التاريخية» بمكانة خاصة لدى ولاة الأمر، فقد نزل بها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في عام 1344هـ، الموافق 1925م، واتخذ من بيت نصيف سكناً له، كما اتخذ مجلساً ومُصلى بجوار مسجد الحنفي. وتوالت الرعاية الكريمة من الدولة خلال عهد الملك سعود، وعهد الملك فيصل ـ رحمهما الله ـ وتم تأسيس شبكات الخدمات بجميع أنواعها وإنشاء المرافق الحكومية وإصدار نظام الآثار عام 1392هـ الذي كفل الحفاظ على جدة التاريخية لاحقاً.

وخلال عهد الملك خالد وعهد الملك فهد ـ رحمهما الله ـ قامت الدولة ـ رعاها الله ـ عبر مخططات مدروسة بتنفيذ مشاريع عدة توجت بمشروع ضخم بميزانية تجاوزت 80 مليون ريال لرصف وإنارة جدة التاريخية بأسلوب يتماشى مع قيمتها التاريخية والحفاظ على مبانيها التراثية ونسيجها العمراني التاريخي.

كما قدم عدد من أمراء منطقة مكة المكرمة السابقين ومنهم أصحاب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز ـ رحمهما الله ـ تبرعات شخصية لمشاريع ترميم للمباني التراثية بجدة التاريخية.

و أعلن اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيساً لروّاد الأعمال الطموحين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,444
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,825

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة