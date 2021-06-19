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شرطة مكة تُطيح بمقيم جمَع أموالًا بطريقة غير مشروعة من بني جلدته

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحِيل إلى فرع النيابة العامة

‬ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها؛ حيث عُثِر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462.170) ريالًا.

وقال المتحدث: تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة تُطيح بمقيم جمَع أموالًا بطريقة غير مشروعة من بني جلدته
سبق

‬ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها؛ حيث عُثِر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462.170) ريالًا.

وقال المتحدث: تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
02:48 PM

شرطة مكة تُطيح بمقيم جمَع أموالًا بطريقة غير مشروعة من بني جلدته

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحِيل إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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‬ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها؛ حيث عُثِر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462.170) ريالًا.

وقال المتحدث: تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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