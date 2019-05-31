الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.