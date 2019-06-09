النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطر المبارك

بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي..غابت التكدسات والازدحام

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ عدد 488,719 مسافرًا، بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي.
وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد أنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.
بدوره قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة، تماشيًا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ عدد 488,719 مسافرًا، بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي.
وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد أنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.
بدوره قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة، تماشيًا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
03:44 PM

نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطر المبارك

بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي..غابت التكدسات والازدحام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخبر
4
809

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ عدد 488,719 مسافرًا، بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي.
وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد أنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.
بدوره قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة، تماشيًا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,446
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,273
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,357
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,087

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة