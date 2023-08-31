تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي المهد ووادي الفرع هذا اليوم، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ9 صباحًا وتستمر حتى الـ6 مساء.