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من 4 إلى 6 درجات.. الحصيني يتوقع انخفاضاً للحرارة على هذه المناطق اعتباراً من الغد

قال: متوقع اليوم سماء صحوة ورياح من متوسطة لشبه قوية على الشمالية

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة على معظم المناطق ويتراوح الارتفاع بين"2" و"4" عمّا سجّلته أمس الثلاثاء، ومن الخميس 4/25هـ انخفاضاً في الحرارة -بإذن الله- على الشمالية، ثم الوسطى يوم الجمعة 4/26هـ، ويتراوح هذا الانخفاض بين "4" و"6" درجات مئوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون حالة السماء صحوة بوجه عام على المملكة عدا بعض الغيوم على الشمالية والجنوبية الغربية مع فرصة أمطار -وهي ضعيفة- بنسبة 20% على ساحل جازان، وسواحل الإمارات وسلطنة عُمان.

وتابع متوقع، اليوم الأربعاء، رياح من متوسطة لشبه قوية على الشمالية والخليج وشمال البحر الأحمر.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من 4 إلى 6 درجات.. الحصيني يتوقع انخفاضاً للحرارة على هذه المناطق اعتباراً من الغد
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة على معظم المناطق ويتراوح الارتفاع بين"2" و"4" عمّا سجّلته أمس الثلاثاء، ومن الخميس 4/25هـ انخفاضاً في الحرارة -بإذن الله- على الشمالية، ثم الوسطى يوم الجمعة 4/26هـ، ويتراوح هذا الانخفاض بين "4" و"6" درجات مئوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون حالة السماء صحوة بوجه عام على المملكة عدا بعض الغيوم على الشمالية والجنوبية الغربية مع فرصة أمطار -وهي ضعيفة- بنسبة 20% على ساحل جازان، وسواحل الإمارات وسلطنة عُمان.

وتابع متوقع، اليوم الأربعاء، رياح من متوسطة لشبه قوية على الشمالية والخليج وشمال البحر الأحمر.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:34 AM

من 4 إلى 6 درجات.. الحصيني يتوقع انخفاضاً للحرارة على هذه المناطق اعتباراً من الغد

قال: متوقع اليوم سماء صحوة ورياح من متوسطة لشبه قوية على الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة على معظم المناطق ويتراوح الارتفاع بين"2" و"4" عمّا سجّلته أمس الثلاثاء، ومن الخميس 4/25هـ انخفاضاً في الحرارة -بإذن الله- على الشمالية، ثم الوسطى يوم الجمعة 4/26هـ، ويتراوح هذا الانخفاض بين "4" و"6" درجات مئوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون حالة السماء صحوة بوجه عام على المملكة عدا بعض الغيوم على الشمالية والجنوبية الغربية مع فرصة أمطار -وهي ضعيفة- بنسبة 20% على ساحل جازان، وسواحل الإمارات وسلطنة عُمان.

وتابع متوقع، اليوم الأربعاء، رياح من متوسطة لشبه قوية على الشمالية والخليج وشمال البحر الأحمر.

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