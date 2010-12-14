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مدرب النصر "روسو" يفرض التدريبات المكثفة .. تحضيرًا للقاء الهلال المنتظر

فرض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني" روسو" تدريبات مكثفة، من خلال الجرعات التكتيكية للاعبيه، خلال الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، تحضيرًا لمواجهة الهلال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بالجري بسرعات مختلفة، ومن ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية متنوعة باستخدام الأقماع والحواجز.

وزع الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات صغيرة لأداء عددٍ من التدريبات التكتيكية المتنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على كامل الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب النصر "روسو" يفرض التدريبات المكثفة .. تحضيرًا للقاء الهلال المنتظر
سبق

فرض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني" روسو" تدريبات مكثفة، من خلال الجرعات التكتيكية للاعبيه، خلال الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، تحضيرًا لمواجهة الهلال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بالجري بسرعات مختلفة، ومن ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية متنوعة باستخدام الأقماع والحواجز.

وزع الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات صغيرة لأداء عددٍ من التدريبات التكتيكية المتنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على كامل الملعب.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:03 PM

مدرب النصر "روسو" يفرض التدريبات المكثفة .. تحضيرًا للقاء الهلال المنتظر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,762

فرض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني" روسو" تدريبات مكثفة، من خلال الجرعات التكتيكية للاعبيه، خلال الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، تحضيرًا لمواجهة الهلال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بالجري بسرعات مختلفة، ومن ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية متنوعة باستخدام الأقماع والحواجز.

وزع الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات صغيرة لأداء عددٍ من التدريبات التكتيكية المتنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على كامل الملعب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
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