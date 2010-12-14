مدرب النصر "روسو" يفرض التدريبات المكثفة .. تحضيرًا للقاء الهلال المنتظر

فرض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني" روسو" تدريبات مكثفة، من خلال الجرعات التكتيكية للاعبيه، خلال الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، تحضيرًا لمواجهة الهلال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بالجري بسرعات مختلفة، ومن ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية متنوعة باستخدام الأقماع والحواجز.

وزع الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات صغيرة لأداء عددٍ من التدريبات التكتيكية المتنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على كامل الملعب.