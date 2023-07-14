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الإمارات.. سوء الأحوال الجوية تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمريخ

كان مقرراً منتصف الليل.. أول مهمة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ.

وحدد الموعد الجديد يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يوليو 2020، في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت غرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي.

ووفق "سكاي نيوز" كانت الإمارات تستعد لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

غير أن الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، دفعت إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يشار إلى أنه بإطلاق "مسبار الأمل" ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ووفقاً لـ"وام"، فإن مخطط إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ كان مقرراً عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان، أي في الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي.

وكالة الإمارات للفضاء مسبار الأمل

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الإمارات.. سوء الأحوال الجوية تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمريخ
سبق

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ.

وحدد الموعد الجديد يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يوليو 2020، في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت غرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي.

ووفق "سكاي نيوز" كانت الإمارات تستعد لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

غير أن الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، دفعت إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يشار إلى أنه بإطلاق "مسبار الأمل" ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ووفقاً لـ"وام"، فإن مخطط إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ كان مقرراً عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان، أي في الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:31 AM

الإمارات.. سوء الأحوال الجوية تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمريخ

كان مقرراً منتصف الليل.. أول مهمة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ.

وحدد الموعد الجديد يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يوليو 2020، في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت غرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي.

ووفق "سكاي نيوز" كانت الإمارات تستعد لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

غير أن الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، دفعت إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يشار إلى أنه بإطلاق "مسبار الأمل" ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ووفقاً لـ"وام"، فإن مخطط إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ كان مقرراً عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان، أي في الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي.

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