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افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام

برعاية الفريق "البلوي".. تقام منافساتها في جزيرة المرجان

افتتح قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، اليوم الثلاثاء والتي تقام منافساتها في جزيرة المرجان على كورنيش مدينة الدمام إلى يوم الخميس 24 شوال، وذلك تحت رعاية مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وبحضور مساعد المدير العام للشؤون البحرية رئيس اللجان المنظمة بالمسابقة اللواء حمد الجعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ (103) لاعبين يمثلون أغلب مناطق حرس الحدود وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ويشاركون في ثلاث ألعاب هي: مسابقة القوارب الشراعية الفردي وكذلك الزوجي ومسابقة قوارب التجديف والكياك وتتكون من تجديف الكياك الفردي وتجديف الكياك الزوجي والتجديف الرباعي، بالإضافة إلى مسابقة الغوص.

وأضاف أن الفرق المشاركة تلقت تدريبات مكثفة من قبل مدربين وخبراء أكفاء ساهمت في رفع المعدل اللياقي للمشاركين لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز موقع التدريب والسباق وإعداد المسارات والحواجز والعلامات البحرية للسباق، وإقامة محاضرات تدريبية، على هامش المسابقة، لعددٍ من منسوبي حرس الحدود في مجال تحكيم مسابقات الألعاب البحرية للاستفادة منهم مستقبلاً.

وأكد المقدم "القريني" أن المسابقة تحظى باهتمامٍ مباشرٍ من قبل مدير عام حرس الحدود لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في تنشيط الحركة الرياضية بين قطاعات ومناطق حرس الحدود خاصةً في مجال الارتقاء برياضة الألعاب البحرية، وتطوير مستويات المنتخبات المشاركة بمناطق حرس الحدود، واكتشاف وتنمية المهارات البحرية لدى منسوبي حرس الحدود، إضافة إلى العمل على تكوين فريق يمثل حرس الحدود في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام
سبق

افتتح قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، اليوم الثلاثاء والتي تقام منافساتها في جزيرة المرجان على كورنيش مدينة الدمام إلى يوم الخميس 24 شوال، وذلك تحت رعاية مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وبحضور مساعد المدير العام للشؤون البحرية رئيس اللجان المنظمة بالمسابقة اللواء حمد الجعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ (103) لاعبين يمثلون أغلب مناطق حرس الحدود وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ويشاركون في ثلاث ألعاب هي: مسابقة القوارب الشراعية الفردي وكذلك الزوجي ومسابقة قوارب التجديف والكياك وتتكون من تجديف الكياك الفردي وتجديف الكياك الزوجي والتجديف الرباعي، بالإضافة إلى مسابقة الغوص.

وأضاف أن الفرق المشاركة تلقت تدريبات مكثفة من قبل مدربين وخبراء أكفاء ساهمت في رفع المعدل اللياقي للمشاركين لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز موقع التدريب والسباق وإعداد المسارات والحواجز والعلامات البحرية للسباق، وإقامة محاضرات تدريبية، على هامش المسابقة، لعددٍ من منسوبي حرس الحدود في مجال تحكيم مسابقات الألعاب البحرية للاستفادة منهم مستقبلاً.

وأكد المقدم "القريني" أن المسابقة تحظى باهتمامٍ مباشرٍ من قبل مدير عام حرس الحدود لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في تنشيط الحركة الرياضية بين قطاعات ومناطق حرس الحدود خاصةً في مجال الارتقاء برياضة الألعاب البحرية، وتطوير مستويات المنتخبات المشاركة بمناطق حرس الحدود، واكتشاف وتنمية المهارات البحرية لدى منسوبي حرس الحدود، إضافة إلى العمل على تكوين فريق يمثل حرس الحدود في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
07:44 PM

افتتاح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام

برعاية الفريق "البلوي".. تقام منافساتها في جزيرة المرجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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افتتح قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد علي بن مرعي القحطاني مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، اليوم الثلاثاء والتي تقام منافساتها في جزيرة المرجان على كورنيش مدينة الدمام إلى يوم الخميس 24 شوال، وذلك تحت رعاية مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وبحضور مساعد المدير العام للشؤون البحرية رئيس اللجان المنظمة بالمسابقة اللواء حمد الجعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ (103) لاعبين يمثلون أغلب مناطق حرس الحدود وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ويشاركون في ثلاث ألعاب هي: مسابقة القوارب الشراعية الفردي وكذلك الزوجي ومسابقة قوارب التجديف والكياك وتتكون من تجديف الكياك الفردي وتجديف الكياك الزوجي والتجديف الرباعي، بالإضافة إلى مسابقة الغوص.

وأضاف أن الفرق المشاركة تلقت تدريبات مكثفة من قبل مدربين وخبراء أكفاء ساهمت في رفع المعدل اللياقي للمشاركين لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز موقع التدريب والسباق وإعداد المسارات والحواجز والعلامات البحرية للسباق، وإقامة محاضرات تدريبية، على هامش المسابقة، لعددٍ من منسوبي حرس الحدود في مجال تحكيم مسابقات الألعاب البحرية للاستفادة منهم مستقبلاً.

وأكد المقدم "القريني" أن المسابقة تحظى باهتمامٍ مباشرٍ من قبل مدير عام حرس الحدود لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في تنشيط الحركة الرياضية بين قطاعات ومناطق حرس الحدود خاصةً في مجال الارتقاء برياضة الألعاب البحرية، وتطوير مستويات المنتخبات المشاركة بمناطق حرس الحدود، واكتشاف وتنمية المهارات البحرية لدى منسوبي حرس الحدود، إضافة إلى العمل على تكوين فريق يمثل حرس الحدود في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.

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