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مختبئة وتتحدث من مكان سري.. عالمة صينية: "كورونا" مصنوع ولدي الدليل

قالت: أبلغت مشرفي بما وجدته ولم يكن هناك رد.. كانوا قلقين والتزمت الصمت

ظهرت عالمة فيروسات صينية، كانت مختبئة خوفًا على سلامتها، أمام الجمهور مرة أخرى لتقديم تصريح خطير حول امتلاكها الدليل العلمي يثبت أن "كوفيد-19" من صنع الإنسان.

وقالت العالمة لي مينغ يان، في مقابلة مع برنامج بريطاني "لوس وومن": إنها شاركت في الأبحاث الأولى حول "كوفيد-19" العام الماضي.

وأجابت "يان" عندما سُئلت عن منشأ الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 900 ألف شخص حول العالم، متحدثة عبر الفيديو من مكان سري: "منشؤه من المختبر، المختبر في ووهان الذي يخضع لسيطرة حكومة الصين".

ووفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، أشارت إلى أن التقارير التي تحدثت أن فيروس كورونا نشأ في سوق ووهان للحيوانات مجرد "سحابة دخان"، وأنها تملك أدلة على أن الفيروس ليس من الطبيعة وأنه من صنع الإنسان، مؤكدة أنها ستقوم بنشر هذه الأدلة.

وأضافت الخبيرة أنه يمكن التأكد من منشئه بناء على تسلسل الجينوم الذي يشبه بصمة الإنسان.

وبصدد طلب الحكومة من العالمة التزام الصمت، قالت "يان": "كنت طبيبة وحاصلة على درجة الدكتوراه، وأعمل مع مجموعة من كبار الخبراء في العالم، ولأنني حصلت على شهادتي الجامعية من الصين، فقد تم تكليفي بإجراء التحقيق السري حول الالتهاب الرئوي الجديد في ووهان".

وأكدت: "أبلغت مشرفي بما وجدته خلال التحقيق، لكن لم يكن هناك رد، فالجميع كانوا قلقين، لذلك التزمت الصمت"، وتابعت: "لهذا قررت أن أخبر الناس ونشرت فيديو على يوتيوب من أمريكا أن الصين اكتشفت وباء كورونا ينتقل من إنسان لآخر".

في وقت سابق قالت العالمة الصينية الهاربة من البلاد، لي مينغ يان: إن السلطات الصينية كانت تعرف بوجود فيروس مميت لكنها أحجمت عن الإعلان عنه.

فيروس كورونا الجديد

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مختبئة وتتحدث من مكان سري.. عالمة صينية: "كورونا" مصنوع ولدي الدليل
سبق

ظهرت عالمة فيروسات صينية، كانت مختبئة خوفًا على سلامتها، أمام الجمهور مرة أخرى لتقديم تصريح خطير حول امتلاكها الدليل العلمي يثبت أن "كوفيد-19" من صنع الإنسان.

وقالت العالمة لي مينغ يان، في مقابلة مع برنامج بريطاني "لوس وومن": إنها شاركت في الأبحاث الأولى حول "كوفيد-19" العام الماضي.

وأجابت "يان" عندما سُئلت عن منشأ الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 900 ألف شخص حول العالم، متحدثة عبر الفيديو من مكان سري: "منشؤه من المختبر، المختبر في ووهان الذي يخضع لسيطرة حكومة الصين".

ووفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، أشارت إلى أن التقارير التي تحدثت أن فيروس كورونا نشأ في سوق ووهان للحيوانات مجرد "سحابة دخان"، وأنها تملك أدلة على أن الفيروس ليس من الطبيعة وأنه من صنع الإنسان، مؤكدة أنها ستقوم بنشر هذه الأدلة.

وأضافت الخبيرة أنه يمكن التأكد من منشئه بناء على تسلسل الجينوم الذي يشبه بصمة الإنسان.

وبصدد طلب الحكومة من العالمة التزام الصمت، قالت "يان": "كنت طبيبة وحاصلة على درجة الدكتوراه، وأعمل مع مجموعة من كبار الخبراء في العالم، ولأنني حصلت على شهادتي الجامعية من الصين، فقد تم تكليفي بإجراء التحقيق السري حول الالتهاب الرئوي الجديد في ووهان".

وأكدت: "أبلغت مشرفي بما وجدته خلال التحقيق، لكن لم يكن هناك رد، فالجميع كانوا قلقين، لذلك التزمت الصمت"، وتابعت: "لهذا قررت أن أخبر الناس ونشرت فيديو على يوتيوب من أمريكا أن الصين اكتشفت وباء كورونا ينتقل من إنسان لآخر".

في وقت سابق قالت العالمة الصينية الهاربة من البلاد، لي مينغ يان: إن السلطات الصينية كانت تعرف بوجود فيروس مميت لكنها أحجمت عن الإعلان عنه.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
12:07 PM

مختبئة وتتحدث من مكان سري.. عالمة صينية: "كورونا" مصنوع ولدي الدليل

قالت: أبلغت مشرفي بما وجدته ولم يكن هناك رد.. كانوا قلقين والتزمت الصمت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ظهرت عالمة فيروسات صينية، كانت مختبئة خوفًا على سلامتها، أمام الجمهور مرة أخرى لتقديم تصريح خطير حول امتلاكها الدليل العلمي يثبت أن "كوفيد-19" من صنع الإنسان.

وقالت العالمة لي مينغ يان، في مقابلة مع برنامج بريطاني "لوس وومن": إنها شاركت في الأبحاث الأولى حول "كوفيد-19" العام الماضي.

وأجابت "يان" عندما سُئلت عن منشأ الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 900 ألف شخص حول العالم، متحدثة عبر الفيديو من مكان سري: "منشؤه من المختبر، المختبر في ووهان الذي يخضع لسيطرة حكومة الصين".

ووفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، أشارت إلى أن التقارير التي تحدثت أن فيروس كورونا نشأ في سوق ووهان للحيوانات مجرد "سحابة دخان"، وأنها تملك أدلة على أن الفيروس ليس من الطبيعة وأنه من صنع الإنسان، مؤكدة أنها ستقوم بنشر هذه الأدلة.

وأضافت الخبيرة أنه يمكن التأكد من منشئه بناء على تسلسل الجينوم الذي يشبه بصمة الإنسان.

وبصدد طلب الحكومة من العالمة التزام الصمت، قالت "يان": "كنت طبيبة وحاصلة على درجة الدكتوراه، وأعمل مع مجموعة من كبار الخبراء في العالم، ولأنني حصلت على شهادتي الجامعية من الصين، فقد تم تكليفي بإجراء التحقيق السري حول الالتهاب الرئوي الجديد في ووهان".

وأكدت: "أبلغت مشرفي بما وجدته خلال التحقيق، لكن لم يكن هناك رد، فالجميع كانوا قلقين، لذلك التزمت الصمت"، وتابعت: "لهذا قررت أن أخبر الناس ونشرت فيديو على يوتيوب من أمريكا أن الصين اكتشفت وباء كورونا ينتقل من إنسان لآخر".

في وقت سابق قالت العالمة الصينية الهاربة من البلاد، لي مينغ يان: إن السلطات الصينية كانت تعرف بوجود فيروس مميت لكنها أحجمت عن الإعلان عنه.

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