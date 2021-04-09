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سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران

منشورات تحوي معلومات تعريفية وملصقات تضم رموزاَ مقروءة في المداخل

قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة نجران، بتوزيع منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية بأكثر من خمس لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة وتوضع على مداخل المحال التجارية.

يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة مؤخرًا.

وحثت وزارة التجارة، جميع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، على المسارعة إلى الاستفادة من الفترة التصحيحية وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة بتاريخ 23-8-2021.

وزارة التجارة نجران

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سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران
سبق

قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة نجران، بتوزيع منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية بأكثر من خمس لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة وتوضع على مداخل المحال التجارية.

يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة مؤخرًا.

وحثت وزارة التجارة، جميع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، على المسارعة إلى الاستفادة من الفترة التصحيحية وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة بتاريخ 23-8-2021.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:34 PM

سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران

منشورات تحوي معلومات تعريفية وملصقات تضم رموزاَ مقروءة في المداخل

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
139

قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة نجران، بتوزيع منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية بأكثر من خمس لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة وتوضع على مداخل المحال التجارية.

يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة مؤخرًا.

وحثت وزارة التجارة، جميع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، على المسارعة إلى الاستفادة من الفترة التصحيحية وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة بتاريخ 23-8-2021.

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