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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسعى إلى تأجيل نهائي دوري الأبطال

بعد طلب الجانب المصري عدم إقامته مطلع الشهر المقبل

يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، إلى يوم 27 نوفمبر، بعد طلب الجانب المصري عدم إقامته مطلع الشهر المقبل لأسباب أمنية.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، الخميس، أن النهائي سيكون في ملعب برج العرب يوم 27 بدلاً من 6 نوفمبر، حتى يتمكن الأمن في مصر من تأمين الانتخابات البرلمانية.

ومن المتوقع أيضاً لعب مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بحسب مصادر قريبة من صناع القرار في «كاف».

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسعى إلى تأجيل نهائي دوري الأبطال
سبق

يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، إلى يوم 27 نوفمبر، بعد طلب الجانب المصري عدم إقامته مطلع الشهر المقبل لأسباب أمنية.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، الخميس، أن النهائي سيكون في ملعب برج العرب يوم 27 بدلاً من 6 نوفمبر، حتى يتمكن الأمن في مصر من تأمين الانتخابات البرلمانية.

ومن المتوقع أيضاً لعب مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بحسب مصادر قريبة من صناع القرار في «كاف».

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
06:29 PM

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسعى إلى تأجيل نهائي دوري الأبطال

بعد طلب الجانب المصري عدم إقامته مطلع الشهر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، إلى يوم 27 نوفمبر، بعد طلب الجانب المصري عدم إقامته مطلع الشهر المقبل لأسباب أمنية.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، الخميس، أن النهائي سيكون في ملعب برج العرب يوم 27 بدلاً من 6 نوفمبر، حتى يتمكن الأمن في مصر من تأمين الانتخابات البرلمانية.

ومن المتوقع أيضاً لعب مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بحسب مصادر قريبة من صناع القرار في «كاف».

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