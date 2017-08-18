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"السديري" يناقش التنسيق الأمني مع مدير شرطة الرياض

استقبل عدداً من الضباط وقدموا له التهنئة بالعيد

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, وعدداً من الضباط.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الأمني وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكان مدير الشرطة والضباط قد قدموا في بداية اللقاء تهنئتهم بعيد الأضحى المبارك, سائلين الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا باليمن والخير والبركات.

وفي الختام أعرب وكيل إمارة منطقة الرياض عن شكره وتقديره على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

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"السديري" يناقش التنسيق الأمني مع مدير شرطة الرياض
سبق

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, وعدداً من الضباط.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الأمني وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكان مدير الشرطة والضباط قد قدموا في بداية اللقاء تهنئتهم بعيد الأضحى المبارك, سائلين الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا باليمن والخير والبركات.

وفي الختام أعرب وكيل إمارة منطقة الرياض عن شكره وتقديره على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
10:07 PM

"السديري" يناقش التنسيق الأمني مع مدير شرطة الرياض

استقبل عدداً من الضباط وقدموا له التهنئة بالعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, وعدداً من الضباط.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الأمني وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكان مدير الشرطة والضباط قد قدموا في بداية اللقاء تهنئتهم بعيد الأضحى المبارك, سائلين الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا باليمن والخير والبركات.

وفي الختام أعرب وكيل إمارة منطقة الرياض عن شكره وتقديره على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

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