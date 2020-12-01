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مطاران سعوديان ضمن قائمة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا

استناداً لإجراءاتهما الاستباقية وإلزامهما الركاب باحترازات "كورونا"

صنفت قائمة "Safe Travel Barometer" مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام ضمن قائمة الـ 10 الأوائل لأكثر المطارات أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا.


وحقق مطارا أبوظبي الدولي ودبي الدولي المركرين الأول والثاني في المنطقة بعلامة 4.5 من 5، وجاء مطار الملك خالد الدولي في المركز السادس بعلامة 3.9 ومطار الملك فهد الدولي في المركز العاشر بعلامة 3.8.

وتعد شبكة "Safe Travel Barometer" قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، استند التحقيق على الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المطاران لتحسين تجربة المسافرين بإلزام الركاب ارتداء كمامات الوجه، والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة، إلى جانب عمليات تطهير متكررة لمبنى الركاب، والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطاران سعوديان ضمن قائمة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا
سبق

صنفت قائمة "Safe Travel Barometer" مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام ضمن قائمة الـ 10 الأوائل لأكثر المطارات أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا.


وحقق مطارا أبوظبي الدولي ودبي الدولي المركرين الأول والثاني في المنطقة بعلامة 4.5 من 5، وجاء مطار الملك خالد الدولي في المركز السادس بعلامة 3.9 ومطار الملك فهد الدولي في المركز العاشر بعلامة 3.8.

وتعد شبكة "Safe Travel Barometer" قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، استند التحقيق على الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المطاران لتحسين تجربة المسافرين بإلزام الركاب ارتداء كمامات الوجه، والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة، إلى جانب عمليات تطهير متكررة لمبنى الركاب، والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
12:05 AM

مطاران سعوديان ضمن قائمة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا

استناداً لإجراءاتهما الاستباقية وإلزامهما الركاب باحترازات "كورونا"

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,229

صنفت قائمة "Safe Travel Barometer" مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام ضمن قائمة الـ 10 الأوائل لأكثر المطارات أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا.


وحقق مطارا أبوظبي الدولي ودبي الدولي المركرين الأول والثاني في المنطقة بعلامة 4.5 من 5، وجاء مطار الملك خالد الدولي في المركز السادس بعلامة 3.9 ومطار الملك فهد الدولي في المركز العاشر بعلامة 3.8.

وتعد شبكة "Safe Travel Barometer" قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، استند التحقيق على الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المطاران لتحسين تجربة المسافرين بإلزام الركاب ارتداء كمامات الوجه، والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة، إلى جانب عمليات تطهير متكررة لمبنى الركاب، والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة.

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