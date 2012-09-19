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فيديو صادم.. سمكة "هامور" عملاقة تلتهم "وحش البحار"

وقدّر الصياد وزن "الهامور" بحوالي 200 كيلوغرام

تمكّن صياد أميركي من تصوير فيديو صادم يُظهر سمكة "هامور" عملاقة وهي تلتهم "وحش البحار المرعب" في فلوريدا.

وحسب "سكاي نيوز عربية": بينما كان الصياد جون بروسارد يبحر للصيد قرب غودلاند في فلوريدا، التقط بصنارته سمكة قرش، إلا أنه تفاجأ بالتهامها من قبل سمكة عملاقة من نوع "الهامور الأطلسي".

وحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الإخبارية، التي نشرت الفيديو، فإن "بروسارد" صُدم مما حدث؛ حيث كان يصطاد في المنطقة التي تتواجد فيها أسماك القرش.

وظهر "بروسارد" في الفيديو مذهولًا مما حدث وهو يصرخ: "شيء لا يصدق؛ سمكة كبيرة التهمت سمكة القرش التي اصطدناها".

وأكد جون أن "الهامور" قد تمكّن من قطع خيط صنارته المعدّة لاصطياد أسماك بأوزان كبيرة.

وقدّر الصياد أن يكون وزن "الهامور" في حدود حوالي 200 كيلوغرام، لافتًا إلى أنه سيعيد التفكير مجددًا باللقب الذي يطلقه كثيرون على أسماك القرش على أنها "وحوش البحار المرعبة" بعدما وثّق هذه الحادثة.

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فيديو صادم.. سمكة "هامور" عملاقة تلتهم "وحش البحار"
سبق

تمكّن صياد أميركي من تصوير فيديو صادم يُظهر سمكة "هامور" عملاقة وهي تلتهم "وحش البحار المرعب" في فلوريدا.

وحسب "سكاي نيوز عربية": بينما كان الصياد جون بروسارد يبحر للصيد قرب غودلاند في فلوريدا، التقط بصنارته سمكة قرش، إلا أنه تفاجأ بالتهامها من قبل سمكة عملاقة من نوع "الهامور الأطلسي".

وحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الإخبارية، التي نشرت الفيديو، فإن "بروسارد" صُدم مما حدث؛ حيث كان يصطاد في المنطقة التي تتواجد فيها أسماك القرش.

وظهر "بروسارد" في الفيديو مذهولًا مما حدث وهو يصرخ: "شيء لا يصدق؛ سمكة كبيرة التهمت سمكة القرش التي اصطدناها".

وأكد جون أن "الهامور" قد تمكّن من قطع خيط صنارته المعدّة لاصطياد أسماك بأوزان كبيرة.

وقدّر الصياد أن يكون وزن "الهامور" في حدود حوالي 200 كيلوغرام، لافتًا إلى أنه سيعيد التفكير مجددًا باللقب الذي يطلقه كثيرون على أسماك القرش على أنها "وحوش البحار المرعبة" بعدما وثّق هذه الحادثة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
03:47 PM

فيديو صادم.. سمكة "هامور" عملاقة تلتهم "وحش البحار"

وقدّر الصياد وزن "الهامور" بحوالي 200 كيلوغرام

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
22,460

تمكّن صياد أميركي من تصوير فيديو صادم يُظهر سمكة "هامور" عملاقة وهي تلتهم "وحش البحار المرعب" في فلوريدا.

وحسب "سكاي نيوز عربية": بينما كان الصياد جون بروسارد يبحر للصيد قرب غودلاند في فلوريدا، التقط بصنارته سمكة قرش، إلا أنه تفاجأ بالتهامها من قبل سمكة عملاقة من نوع "الهامور الأطلسي".

وحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الإخبارية، التي نشرت الفيديو، فإن "بروسارد" صُدم مما حدث؛ حيث كان يصطاد في المنطقة التي تتواجد فيها أسماك القرش.

وظهر "بروسارد" في الفيديو مذهولًا مما حدث وهو يصرخ: "شيء لا يصدق؛ سمكة كبيرة التهمت سمكة القرش التي اصطدناها".

وأكد جون أن "الهامور" قد تمكّن من قطع خيط صنارته المعدّة لاصطياد أسماك بأوزان كبيرة.

وقدّر الصياد أن يكون وزن "الهامور" في حدود حوالي 200 كيلوغرام، لافتًا إلى أنه سيعيد التفكير مجددًا باللقب الذي يطلقه كثيرون على أسماك القرش على أنها "وحوش البحار المرعبة" بعدما وثّق هذه الحادثة.

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