"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وشمال المملكة ووسطها ونجران

غيوم وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق.. وضباب في الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وجنوبية بوجهٍ عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.