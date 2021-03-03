النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وشمال المملكة ووسطها ونجران

غيوم وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق.. وضباب في الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وجنوبية بوجهٍ عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وشمال المملكة ووسطها ونجران
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وجنوبية بوجهٍ عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
08:12 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وشمال المملكة ووسطها ونجران

غيوم وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق.. وضباب في الشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
555

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وجنوبية بوجهٍ عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,623
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,881
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,470
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,973

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة