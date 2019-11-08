وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ ما تسبّب في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

إعادة فتح طريق "جبل الكر" في "الهدا" بعد إغلاقه احترازيًّا سعود الدعجاني سبق 2019-11-08 أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا. وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ ما تسبّب في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 09:25 PM

إعادة فتح طريق "جبل الكر" في "الهدا" بعد إغلاقه احترازيًّا





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أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ ما تسبّب في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.