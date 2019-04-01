"زوران": لا يوجد فريق في العالم خاض مثل هذه الجدولة!

تحدث المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش عن الإجهاد الذي تعرض له لاعبو الهلال بسبب ضغط المباريات والجدولة التي يمر بها الفريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :" مجبرون على إراحة بعض اللاعبين.. لا يوجد فريق في العالم مر بمثل هذه الجدولة".

وعن غياب عدد من اللاعبين قال :"إدواردو عائد من إصابة ومخاطرة إشراكه في مباراة اليوم، كذلك غوميز شعر بألم في الركبة في لقاء النصر وفضّلت إراحته اليوم."

وعن الهجمات الضائعة لفريقه قال :"لا يوجد لها شرح.. تدخل في إطار جماليات كرة القدم ".

واختتم قائلاً :" في الشوط الثاني كنا قادرين على إنهاء المباراة مبكراً لكن هذه هي كرة القدم.. ليس لها أمان وكل شيء وارد.".

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