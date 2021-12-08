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"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدء تطعيم مرضى ألزهايمر بلقاح الأنفلونزا الموسمية بمنطقة الرياض

بداية من 8 ديسمبر حتى نهاية الشهر

أطلقت جمعية ألزهايمر مبادرة تطعيم مرضى ألزهايمر، بداية من 8 ديسمبر حتى نهاية الشهر، بالتعاون مع مبادرة وزارة الصحة "#تطعيم_الإنفلونزا_الموسمية".

يأتي ذلك، بالتعاون مع التجمع الصحي الأول ومركز صحي -عريجا الغربي التابع لوزارة الصحة وفريق التثقيف الصحي والتأهيل الاجتماعية للجمعية.

وتنطلق الحملة في رافعة المرضى لمنازل الأسر لتطعيم المرضى وأسرهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وتشمل خدمة التطعيم في المنازل، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع في كل مناطق الرياض (غرب وشمال وشرق وجنوب) لمرضى ألزهايمر المسجلين بالجمعية، بشرط توفر جميع الاشتراطات لحصولهم على اللقاح بعد تنسيق الجمعية والتواصل معهم لحجز مواعيد الزيارات المنزلية مع الفريق الطبي المختص وبعد إرسال كل البيانات الخاصة لتسجيل المرضى.

وتتقدم الجمعية، نيابةً عن أعضاء مجلس إدارتها وجميع منسوبيها بخالص الشكر والتقدير للمركز الصحي –عريجا الغربي لتذليل التحديات وتسهيل آلية التطعيم وإدخال البيانات للمرضى ومتابعة الحالات للاطمئنان على سلامة الجميع.

وتحرص الجمعية دوماً للوصول إلى المرضى المشمولين بخدماتها في منازلهم، سواء كانت خدمات تشخيص أو علاج أو زيارات ميدانية وغيرها من خدمات المساندة والإمدادات بالمعينات الطبية، دون أن تكلفهم أي أعباء لما فيه مصلحة للمرضى والذين يعانون من أمراض مزمنة.

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بدء تطعيم مرضى ألزهايمر بلقاح الأنفلونزا الموسمية بمنطقة الرياض
سبق

أطلقت جمعية ألزهايمر مبادرة تطعيم مرضى ألزهايمر، بداية من 8 ديسمبر حتى نهاية الشهر، بالتعاون مع مبادرة وزارة الصحة "#تطعيم_الإنفلونزا_الموسمية".

يأتي ذلك، بالتعاون مع التجمع الصحي الأول ومركز صحي -عريجا الغربي التابع لوزارة الصحة وفريق التثقيف الصحي والتأهيل الاجتماعية للجمعية.

وتنطلق الحملة في رافعة المرضى لمنازل الأسر لتطعيم المرضى وأسرهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وتشمل خدمة التطعيم في المنازل، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع في كل مناطق الرياض (غرب وشمال وشرق وجنوب) لمرضى ألزهايمر المسجلين بالجمعية، بشرط توفر جميع الاشتراطات لحصولهم على اللقاح بعد تنسيق الجمعية والتواصل معهم لحجز مواعيد الزيارات المنزلية مع الفريق الطبي المختص وبعد إرسال كل البيانات الخاصة لتسجيل المرضى.

وتتقدم الجمعية، نيابةً عن أعضاء مجلس إدارتها وجميع منسوبيها بخالص الشكر والتقدير للمركز الصحي –عريجا الغربي لتذليل التحديات وتسهيل آلية التطعيم وإدخال البيانات للمرضى ومتابعة الحالات للاطمئنان على سلامة الجميع.

وتحرص الجمعية دوماً للوصول إلى المرضى المشمولين بخدماتها في منازلهم، سواء كانت خدمات تشخيص أو علاج أو زيارات ميدانية وغيرها من خدمات المساندة والإمدادات بالمعينات الطبية، دون أن تكلفهم أي أعباء لما فيه مصلحة للمرضى والذين يعانون من أمراض مزمنة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
05:20 PM

بدء تطعيم مرضى ألزهايمر بلقاح الأنفلونزا الموسمية بمنطقة الرياض

بداية من 8 ديسمبر حتى نهاية الشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية ألزهايمر مبادرة تطعيم مرضى ألزهايمر، بداية من 8 ديسمبر حتى نهاية الشهر، بالتعاون مع مبادرة وزارة الصحة "#تطعيم_الإنفلونزا_الموسمية".

يأتي ذلك، بالتعاون مع التجمع الصحي الأول ومركز صحي -عريجا الغربي التابع لوزارة الصحة وفريق التثقيف الصحي والتأهيل الاجتماعية للجمعية.

وتنطلق الحملة في رافعة المرضى لمنازل الأسر لتطعيم المرضى وأسرهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وتشمل خدمة التطعيم في المنازل، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع في كل مناطق الرياض (غرب وشمال وشرق وجنوب) لمرضى ألزهايمر المسجلين بالجمعية، بشرط توفر جميع الاشتراطات لحصولهم على اللقاح بعد تنسيق الجمعية والتواصل معهم لحجز مواعيد الزيارات المنزلية مع الفريق الطبي المختص وبعد إرسال كل البيانات الخاصة لتسجيل المرضى.

وتتقدم الجمعية، نيابةً عن أعضاء مجلس إدارتها وجميع منسوبيها بخالص الشكر والتقدير للمركز الصحي –عريجا الغربي لتذليل التحديات وتسهيل آلية التطعيم وإدخال البيانات للمرضى ومتابعة الحالات للاطمئنان على سلامة الجميع.

وتحرص الجمعية دوماً للوصول إلى المرضى المشمولين بخدماتها في منازلهم، سواء كانت خدمات تشخيص أو علاج أو زيارات ميدانية وغيرها من خدمات المساندة والإمدادات بالمعينات الطبية، دون أن تكلفهم أي أعباء لما فيه مصلحة للمرضى والذين يعانون من أمراض مزمنة.

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