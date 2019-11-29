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"الأرصاد" تنبه جازان من أمطار غزيرة: ستستمر حتى الـ١١ ليلًا

"المدني" يدعو للحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة جيزان، ومحافظات: صبيا وبيش وأبوعريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب، تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ١١ ليلًا بمشيئة الله.


من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جازان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار تساقط البرد الدفاع المدني بطون الأودية مجاري السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه جازان من أمطار غزيرة: ستستمر حتى الـ١١ ليلًا
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة جيزان، ومحافظات: صبيا وبيش وأبوعريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب، تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ١١ ليلًا بمشيئة الله.


من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
06:45 PM

"الأرصاد" تنبه جازان من أمطار غزيرة: ستستمر حتى الـ١١ ليلًا

"المدني" يدعو للحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة جيزان، ومحافظات: صبيا وبيش وأبوعريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب، تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ١١ ليلًا بمشيئة الله.


من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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