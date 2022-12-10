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رسالة تحذيرية شديدة لكل مستخدمي هواتف "آيفون" قبل "الكارثة"

الشواحن قد تسبّب "خطراً كبيراً" للشخص وأسرته

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تحذير شديد تمّ توجيهه إلى مستخدمي هواتف "آيفون" كافة؛ لما وصفته بـ "تجنب وقوع الكارثة".

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، دراسة أجراها مركز "إلكتريكال سيفنتي فرست"، التي خرجت بنتائج "صادمة" حول هواتف "آيفون".

واكتشفت الدراسة أن نحو 98 % من شواحن هواتف "آيفون" مزيّفة، وتعرّض أصحابها إلى خطر داهم.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك "الشواحن المزيّفة" يمكن أن تتسبّب في "ماس كهربائي"؛ ما قد يؤدي إلى حرائق في المنزل من متوسطة إلى مرتفعة الخطورة.

وأجرى الباحثون اختبارات السلامة لشواحن "آيفون" واكتشفوا أن 98 % منها تعرّض أصحابها لخطر الحريق.

ونقلت الصحيفة عن أحد الفريق البحثي، مارتن آلين؛ قولها: "وجدنا أن نحو 49 من أصل 50 شاحناً في بريطانيا فقط فشلت في اختبارات السلامة".

وتابعت قائلة "اكتشفنا أيضا أن أيّ شخص يشتري شاحن آيفون من أيّ سوق إلكتروني عبر الإنترنت، فهو يعرّض سلامته وسلامة عائلته إلى خطر كبير".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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رسالة تحذيرية شديدة لكل مستخدمي هواتف "آيفون" قبل "الكارثة"
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تحذير شديد تمّ توجيهه إلى مستخدمي هواتف "آيفون" كافة؛ لما وصفته بـ "تجنب وقوع الكارثة".

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، دراسة أجراها مركز "إلكتريكال سيفنتي فرست"، التي خرجت بنتائج "صادمة" حول هواتف "آيفون".

واكتشفت الدراسة أن نحو 98 % من شواحن هواتف "آيفون" مزيّفة، وتعرّض أصحابها إلى خطر داهم.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك "الشواحن المزيّفة" يمكن أن تتسبّب في "ماس كهربائي"؛ ما قد يؤدي إلى حرائق في المنزل من متوسطة إلى مرتفعة الخطورة.

وأجرى الباحثون اختبارات السلامة لشواحن "آيفون" واكتشفوا أن 98 % منها تعرّض أصحابها لخطر الحريق.

ونقلت الصحيفة عن أحد الفريق البحثي، مارتن آلين؛ قولها: "وجدنا أن نحو 49 من أصل 50 شاحناً في بريطانيا فقط فشلت في اختبارات السلامة".

وتابعت قائلة "اكتشفنا أيضا أن أيّ شخص يشتري شاحن آيفون من أيّ سوق إلكتروني عبر الإنترنت، فهو يعرّض سلامته وسلامة عائلته إلى خطر كبير".

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
12:58 PM

رسالة تحذيرية شديدة لكل مستخدمي هواتف "آيفون" قبل "الكارثة"

الشواحن قد تسبّب "خطراً كبيراً" للشخص وأسرته

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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215,137

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تحذير شديد تمّ توجيهه إلى مستخدمي هواتف "آيفون" كافة؛ لما وصفته بـ "تجنب وقوع الكارثة".

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، دراسة أجراها مركز "إلكتريكال سيفنتي فرست"، التي خرجت بنتائج "صادمة" حول هواتف "آيفون".

واكتشفت الدراسة أن نحو 98 % من شواحن هواتف "آيفون" مزيّفة، وتعرّض أصحابها إلى خطر داهم.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك "الشواحن المزيّفة" يمكن أن تتسبّب في "ماس كهربائي"؛ ما قد يؤدي إلى حرائق في المنزل من متوسطة إلى مرتفعة الخطورة.

وأجرى الباحثون اختبارات السلامة لشواحن "آيفون" واكتشفوا أن 98 % منها تعرّض أصحابها لخطر الحريق.

ونقلت الصحيفة عن أحد الفريق البحثي، مارتن آلين؛ قولها: "وجدنا أن نحو 49 من أصل 50 شاحناً في بريطانيا فقط فشلت في اختبارات السلامة".

وتابعت قائلة "اكتشفنا أيضا أن أيّ شخص يشتري شاحن آيفون من أيّ سوق إلكتروني عبر الإنترنت، فهو يعرّض سلامته وسلامة عائلته إلى خطر كبير".

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