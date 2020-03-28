النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

الليلة.. السعودية تشارك في "ساعة الأرض" أضخم حدث بيئي عالمي

تعليق إطفاء إضاءات الشوارع في كافة المدن للاحترازات الصحية والأمنية بسبب كورونا

تستعد إدارة الحدث العالمي "ساعة الأرض" في المملكة العربية السعودية الليلة وللمرة "11" على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم "ساعة الأرض".

وقال المهندس عجلان العجلان رئيس ساعة الأرض السعودية: هناك تعليق جزئي لمشاركة الجهات السعودية في حدث هذا العام وذلك عبر تعليق الفعاليات المصاحب للحدث بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات الشوارع في كافة المدن السعودية، وذلك للاحترازات الصحية والأمنية بسبب الأزمة العالمية لفيروس #كورونا المستجد.

وأكد استمرار المشاركة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وذلك لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساءً اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، وذلك بما لا يخل بمتطلبات السلامة.

ودعا "العجلان" أفراد المجتمع جميعًا للمشاركة في هذا الحدث البيئي العالي، استشعارًا للمسؤولية تجاه هذا الكوكب واهمية استذكار نعم الله ووجوب حفظ هذه النعم وشكرها من منطلق ديني حث الدين الإسلامي عليه، عبر المحافظة على كوكب الأرض من جميع ما قد يؤثر عليه وعلى حياة الإنسان سلبيًا.

وأضاف: البشر يمارسون العديد من الممارسات السيئة تجاه البيئة مما يولد مضاعفات خطيرة كالتلوث وانتشار الأمراض والأوبة، بالإضافة إلى ما لمسناه في السنوات الماضية تجاه الظاهرة العالمية المولدة لارتفاع حرارة الأرض المرتبطة بظاهرة التغير المناخي والتي توجب التحرك السريع من أجل حماية بيتنا الأول الذي نعيش فيه وهو كوكب الأرض.

وأردف: بإمكان جميع أفراد المجتمع المشاركة في هذه الحملة التوعوية الكبيرة والتي ترتكز دائمًا على اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهي الأسرة من خلال تشجيع وتذكير الآباء أبنائهم بضرورة المشاركة في هذا التحرك العالمي وتزويدهم بمعلومات عن الأهمية لذلك وغرس القيم والثقافة تجاه الممارسات الصحيحة لحماية كوكبنا كوكب الأرض.

وتابع: هذه المعلومات كثير منها بإمكانهم الحصول عليها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية ساعة الأرض السعودية عبر الرابط www.60ksa.org

وقال "العجلان: يمكن لجميع أفراد المجتمع تشجيع بعضهم البعض بالتقاط صورهم الجميلة في إضاءة خافتة بعد إطفاء الإضاءات غير الضرورية في المنزل ومشاركة الصورة عبر الحساب الرسمي لساعة الأرض السعودية في تويتر على الحساب @saudiearthhour.

ساعة الأرض رئيس ساعة الأرض السعودية عجلان العجلان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الليلة.. السعودية تشارك في "ساعة الأرض" أضخم حدث بيئي عالمي
سبق

تستعد إدارة الحدث العالمي "ساعة الأرض" في المملكة العربية السعودية الليلة وللمرة "11" على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم "ساعة الأرض".

وقال المهندس عجلان العجلان رئيس ساعة الأرض السعودية: هناك تعليق جزئي لمشاركة الجهات السعودية في حدث هذا العام وذلك عبر تعليق الفعاليات المصاحب للحدث بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات الشوارع في كافة المدن السعودية، وذلك للاحترازات الصحية والأمنية بسبب الأزمة العالمية لفيروس #كورونا المستجد.

وأكد استمرار المشاركة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وذلك لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساءً اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، وذلك بما لا يخل بمتطلبات السلامة.

ودعا "العجلان" أفراد المجتمع جميعًا للمشاركة في هذا الحدث البيئي العالي، استشعارًا للمسؤولية تجاه هذا الكوكب واهمية استذكار نعم الله ووجوب حفظ هذه النعم وشكرها من منطلق ديني حث الدين الإسلامي عليه، عبر المحافظة على كوكب الأرض من جميع ما قد يؤثر عليه وعلى حياة الإنسان سلبيًا.

وأضاف: البشر يمارسون العديد من الممارسات السيئة تجاه البيئة مما يولد مضاعفات خطيرة كالتلوث وانتشار الأمراض والأوبة، بالإضافة إلى ما لمسناه في السنوات الماضية تجاه الظاهرة العالمية المولدة لارتفاع حرارة الأرض المرتبطة بظاهرة التغير المناخي والتي توجب التحرك السريع من أجل حماية بيتنا الأول الذي نعيش فيه وهو كوكب الأرض.

وأردف: بإمكان جميع أفراد المجتمع المشاركة في هذه الحملة التوعوية الكبيرة والتي ترتكز دائمًا على اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهي الأسرة من خلال تشجيع وتذكير الآباء أبنائهم بضرورة المشاركة في هذا التحرك العالمي وتزويدهم بمعلومات عن الأهمية لذلك وغرس القيم والثقافة تجاه الممارسات الصحيحة لحماية كوكبنا كوكب الأرض.

وتابع: هذه المعلومات كثير منها بإمكانهم الحصول عليها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية ساعة الأرض السعودية عبر الرابط www.60ksa.org

وقال "العجلان: يمكن لجميع أفراد المجتمع تشجيع بعضهم البعض بالتقاط صورهم الجميلة في إضاءة خافتة بعد إطفاء الإضاءات غير الضرورية في المنزل ومشاركة الصورة عبر الحساب الرسمي لساعة الأرض السعودية في تويتر على الحساب @saudiearthhour.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
05:14 PM

الليلة.. السعودية تشارك في "ساعة الأرض" أضخم حدث بيئي عالمي

تعليق إطفاء إضاءات الشوارع في كافة المدن للاحترازات الصحية والأمنية بسبب كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
16,866

تستعد إدارة الحدث العالمي "ساعة الأرض" في المملكة العربية السعودية الليلة وللمرة "11" على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم "ساعة الأرض".

وقال المهندس عجلان العجلان رئيس ساعة الأرض السعودية: هناك تعليق جزئي لمشاركة الجهات السعودية في حدث هذا العام وذلك عبر تعليق الفعاليات المصاحب للحدث بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات الشوارع في كافة المدن السعودية، وذلك للاحترازات الصحية والأمنية بسبب الأزمة العالمية لفيروس #كورونا المستجد.

وأكد استمرار المشاركة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وذلك لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساءً اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، وذلك بما لا يخل بمتطلبات السلامة.

ودعا "العجلان" أفراد المجتمع جميعًا للمشاركة في هذا الحدث البيئي العالي، استشعارًا للمسؤولية تجاه هذا الكوكب واهمية استذكار نعم الله ووجوب حفظ هذه النعم وشكرها من منطلق ديني حث الدين الإسلامي عليه، عبر المحافظة على كوكب الأرض من جميع ما قد يؤثر عليه وعلى حياة الإنسان سلبيًا.

وأضاف: البشر يمارسون العديد من الممارسات السيئة تجاه البيئة مما يولد مضاعفات خطيرة كالتلوث وانتشار الأمراض والأوبة، بالإضافة إلى ما لمسناه في السنوات الماضية تجاه الظاهرة العالمية المولدة لارتفاع حرارة الأرض المرتبطة بظاهرة التغير المناخي والتي توجب التحرك السريع من أجل حماية بيتنا الأول الذي نعيش فيه وهو كوكب الأرض.

وأردف: بإمكان جميع أفراد المجتمع المشاركة في هذه الحملة التوعوية الكبيرة والتي ترتكز دائمًا على اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهي الأسرة من خلال تشجيع وتذكير الآباء أبنائهم بضرورة المشاركة في هذا التحرك العالمي وتزويدهم بمعلومات عن الأهمية لذلك وغرس القيم والثقافة تجاه الممارسات الصحيحة لحماية كوكبنا كوكب الأرض.

وتابع: هذه المعلومات كثير منها بإمكانهم الحصول عليها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية ساعة الأرض السعودية عبر الرابط www.60ksa.org

وقال "العجلان: يمكن لجميع أفراد المجتمع تشجيع بعضهم البعض بالتقاط صورهم الجميلة في إضاءة خافتة بعد إطفاء الإضاءات غير الضرورية في المنزل ومشاركة الصورة عبر الحساب الرسمي لساعة الأرض السعودية في تويتر على الحساب @saudiearthhour.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,739

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة