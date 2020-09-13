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وزارة الدفاع ترسل طائرة محمَّلة بشحنة مساعدات طبية إلى العراق

بهدف تعزيز قدرات الحكومة العراقية في الحد من انتشار "كورونا"

أرسلت وزارة الدفاع اليوم الأحد طائرة محمَّلة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق؛ وذلك لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال هذه المساعدات للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت مساء اليوم طائرة C130 إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محمَّلة بشحنة مساعدات طبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين السعودية وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش، وقائد القوات الجوية، ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

وزارة الدفاع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الدفاع ترسل طائرة محمَّلة بشحنة مساعدات طبية إلى العراق
سبق

أرسلت وزارة الدفاع اليوم الأحد طائرة محمَّلة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق؛ وذلك لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال هذه المساعدات للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت مساء اليوم طائرة C130 إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محمَّلة بشحنة مساعدات طبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين السعودية وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش، وقائد القوات الجوية، ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
11:55 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:45 AM

وزارة الدفاع ترسل طائرة محمَّلة بشحنة مساعدات طبية إلى العراق

بهدف تعزيز قدرات الحكومة العراقية في الحد من انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أرسلت وزارة الدفاع اليوم الأحد طائرة محمَّلة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع بجمهورية العراق؛ وذلك لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال هذه المساعدات للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت مساء اليوم طائرة C130 إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محمَّلة بشحنة مساعدات طبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين السعودية وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش، وقائد القوات الجوية، ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

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