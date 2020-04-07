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غزو لم يمر بدولتين.. 10 آلاف إصابة بكورونا في إفريقيا وهذه هي المخاوف

فيما تحاول منظمات الإغاثة التفاوض على فتح ممرات إنسانية بعد إغلاق الحدود

ذكر مركز إفريقيا للوقاية والتحكم في الأمراض، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في القارة السمراء ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

وقال المركز، في أحدث تقرير له، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في القارة السمراء حالياً.

ووفقاً للتقارير، فإن فيروس كورونا الجديد انتشر في كل دول القارة تقريباً؛ حيث توجد إصابات بالفيروس في 52 دولة من أصل 54 دولة إفريقية.

وكانت آخر دولة إفريقية أكّدت وجود إصابات بفيروس كورونا هي جزيرة ساو تومي وبرينسيبي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس، والدولتان الوحيدتان اللتان لم تعلنا إصابات بالفيروس على أراضيها هما مملكة ليسوتو وجزر القمر.

وتأتي دولة جنوب إفريقيا على رأس الدول الأكثر تضرراً بالفيروس في القارة؛ حيث سجلت 1686 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات من جرّاء كورونا 12 حالة وفاة، أما أكثر الدول من حيث الوفيات في إفريقيا، فهي الجزائر، حيث سجلت 173 حالة وفاة من أصل 1423 إصابة.

ويثير النقص في قدرات الاختبار في جميع أنحاء قارة إفريقيا مخاوف من أن يكون عدد الحالات الفعلية في القارة أعلى بكثير.

ويفاقم الأمر أن أكثر من نصف دول القارة أغلق حدوده البرية والجوية والبحرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقاً للسلطات المعنية، حيث تتزايد المخاوف بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومن بينها إغلاق المطارات والمدن الكبرى في القارة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات الحيوية.

وتمر منظمات الإغاثة بوضع غير عادي، إذ تحاول التفاوض على فتح ممرات إنسانية في مناطق سلمية بعد إغلاق أكثر من نصف دول القارة حدوده، وفقا لبيانات مركز إفريقيا للوقاية والتحكم في الأمراض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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غزو لم يمر بدولتين.. 10 آلاف إصابة بكورونا في إفريقيا وهذه هي المخاوف
سبق

ذكر مركز إفريقيا للوقاية والتحكم في الأمراض، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في القارة السمراء ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

وقال المركز، في أحدث تقرير له، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في القارة السمراء حالياً.

ووفقاً للتقارير، فإن فيروس كورونا الجديد انتشر في كل دول القارة تقريباً؛ حيث توجد إصابات بالفيروس في 52 دولة من أصل 54 دولة إفريقية.

وكانت آخر دولة إفريقية أكّدت وجود إصابات بفيروس كورونا هي جزيرة ساو تومي وبرينسيبي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس، والدولتان الوحيدتان اللتان لم تعلنا إصابات بالفيروس على أراضيها هما مملكة ليسوتو وجزر القمر.

وتأتي دولة جنوب إفريقيا على رأس الدول الأكثر تضرراً بالفيروس في القارة؛ حيث سجلت 1686 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات من جرّاء كورونا 12 حالة وفاة، أما أكثر الدول من حيث الوفيات في إفريقيا، فهي الجزائر، حيث سجلت 173 حالة وفاة من أصل 1423 إصابة.

ويثير النقص في قدرات الاختبار في جميع أنحاء قارة إفريقيا مخاوف من أن يكون عدد الحالات الفعلية في القارة أعلى بكثير.

ويفاقم الأمر أن أكثر من نصف دول القارة أغلق حدوده البرية والجوية والبحرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقاً للسلطات المعنية، حيث تتزايد المخاوف بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومن بينها إغلاق المطارات والمدن الكبرى في القارة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات الحيوية.

وتمر منظمات الإغاثة بوضع غير عادي، إذ تحاول التفاوض على فتح ممرات إنسانية في مناطق سلمية بعد إغلاق أكثر من نصف دول القارة حدوده، وفقا لبيانات مركز إفريقيا للوقاية والتحكم في الأمراض.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:33 PM

غزو لم يمر بدولتين.. 10 آلاف إصابة بكورونا في إفريقيا وهذه هي المخاوف

فيما تحاول منظمات الإغاثة التفاوض على فتح ممرات إنسانية بعد إغلاق الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مركز إفريقيا للوقاية والتحكم في الأمراض، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في القارة السمراء ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

وقال المركز، في أحدث تقرير له، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في القارة السمراء حالياً.

ووفقاً للتقارير، فإن فيروس كورونا الجديد انتشر في كل دول القارة تقريباً؛ حيث توجد إصابات بالفيروس في 52 دولة من أصل 54 دولة إفريقية.

وكانت آخر دولة إفريقية أكّدت وجود إصابات بفيروس كورونا هي جزيرة ساو تومي وبرينسيبي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس، والدولتان الوحيدتان اللتان لم تعلنا إصابات بالفيروس على أراضيها هما مملكة ليسوتو وجزر القمر.

وتأتي دولة جنوب إفريقيا على رأس الدول الأكثر تضرراً بالفيروس في القارة؛ حيث سجلت 1686 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات من جرّاء كورونا 12 حالة وفاة، أما أكثر الدول من حيث الوفيات في إفريقيا، فهي الجزائر، حيث سجلت 173 حالة وفاة من أصل 1423 إصابة.

ويثير النقص في قدرات الاختبار في جميع أنحاء قارة إفريقيا مخاوف من أن يكون عدد الحالات الفعلية في القارة أعلى بكثير.

ويفاقم الأمر أن أكثر من نصف دول القارة أغلق حدوده البرية والجوية والبحرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقاً للسلطات المعنية، حيث تتزايد المخاوف بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومن بينها إغلاق المطارات والمدن الكبرى في القارة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات الحيوية.

وتمر منظمات الإغاثة بوضع غير عادي، إذ تحاول التفاوض على فتح ممرات إنسانية في مناطق سلمية بعد إغلاق أكثر من نصف دول القارة حدوده، وفقا لبيانات مركز إفريقيا للوقاية والتحكم في الأمراض.

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