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"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد

التقديم يتم عبر منظومة "جدارة" ابتداء من يوم الأحد 25 ربيع الأول

أعلنت إمارة المدينة المنورة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتفصيلاً، أوضحت إمارة المنطقة أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة" ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 25 ربيع الأول 1443 هـ الساعة 8:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11:59 مساءً، مضيفة أن الوظائف تشمل مدقق شؤون موظفين وأمين مكتبة ومدقق حسابات مساعد.

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"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد
سبق

أعلنت إمارة المدينة المنورة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتفصيلاً، أوضحت إمارة المنطقة أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة" ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 25 ربيع الأول 1443 هـ الساعة 8:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11:59 مساءً، مضيفة أن الوظائف تشمل مدقق شؤون موظفين وأمين مكتبة ومدقق حسابات مساعد.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:20 PM

"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد

التقديم يتم عبر منظومة "جدارة" ابتداء من يوم الأحد 25 ربيع الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت إمارة المدينة المنورة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتفصيلاً، أوضحت إمارة المنطقة أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة" ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 25 ربيع الأول 1443 هـ الساعة 8:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11:59 مساءً، مضيفة أن الوظائف تشمل مدقق شؤون موظفين وأمين مكتبة ومدقق حسابات مساعد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

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