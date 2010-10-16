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ترقية "السهلي" إلى رتبة "عميد" في القوات الجوية

صدر الأمر السامي بترقية العقيد سلطان بن سعود السهلي إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية بالقطاع الشرقي.

ويعدّ "السهلي" من الكفاءات القيادية المتميزة في وزارة الدفاع.

وعبَّر "السهلي" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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ترقية "السهلي" إلى رتبة "عميد" في القوات الجوية
سبق

صدر الأمر السامي بترقية العقيد سلطان بن سعود السهلي إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية بالقطاع الشرقي.

ويعدّ "السهلي" من الكفاءات القيادية المتميزة في وزارة الدفاع.

وعبَّر "السهلي" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
07:11 PM

ترقية "السهلي" إلى رتبة "عميد" في القوات الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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صدر الأمر السامي بترقية العقيد سلطان بن سعود السهلي إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية بالقطاع الشرقي.

ويعدّ "السهلي" من الكفاءات القيادية المتميزة في وزارة الدفاع.

وعبَّر "السهلي" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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