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"فاو": ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال ديسمبر

للشهر السابع على التوالي على جميع الأغذية الرئيسية

ارتفعت أسعار الأغذية العالمية خلال ديسمبر للشهر السابع على التوالي، مع ارتفاع أسعار جميع فئات الأغذية الرئيسية -باستثناء السكر- خلال الشهر الماضي؛ وفقًا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" ونقلته "رويترز" الخميس.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة "الفاو"، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقاط خلال ديسمبر، مقارنة مع المتوسط المعدل البالغ 105.2 نقاط خلال نوفمبر.

ووصل متوسط المؤشر خلال عام 2020 إلى 97.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، مقارنة مع زيادة العام السابق البالغة 3.1%، ولا يزال مستوى الارتفاع أقل من ذروته التاريخية البالغة 25% خلال 2011.

وعلى النقيض، تراجع متوسط أسعار السكر بنحو 0.6% خلال ديسمبر، وحقق مؤشر أسعار السكر ارتفاعًا بنحو 1.1% خلال 2020 مقارنة مع العام السابق له.

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"فاو": ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال ديسمبر
سبق

ارتفعت أسعار الأغذية العالمية خلال ديسمبر للشهر السابع على التوالي، مع ارتفاع أسعار جميع فئات الأغذية الرئيسية -باستثناء السكر- خلال الشهر الماضي؛ وفقًا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" ونقلته "رويترز" الخميس.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة "الفاو"، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقاط خلال ديسمبر، مقارنة مع المتوسط المعدل البالغ 105.2 نقاط خلال نوفمبر.

ووصل متوسط المؤشر خلال عام 2020 إلى 97.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، مقارنة مع زيادة العام السابق البالغة 3.1%، ولا يزال مستوى الارتفاع أقل من ذروته التاريخية البالغة 25% خلال 2011.

وعلى النقيض، تراجع متوسط أسعار السكر بنحو 0.6% خلال ديسمبر، وحقق مؤشر أسعار السكر ارتفاعًا بنحو 1.1% خلال 2020 مقارنة مع العام السابق له.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:07 PM

"فاو": ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال ديسمبر

للشهر السابع على التوالي على جميع الأغذية الرئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار الأغذية العالمية خلال ديسمبر للشهر السابع على التوالي، مع ارتفاع أسعار جميع فئات الأغذية الرئيسية -باستثناء السكر- خلال الشهر الماضي؛ وفقًا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" ونقلته "رويترز" الخميس.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة "الفاو"، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقاط خلال ديسمبر، مقارنة مع المتوسط المعدل البالغ 105.2 نقاط خلال نوفمبر.

ووصل متوسط المؤشر خلال عام 2020 إلى 97.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، مقارنة مع زيادة العام السابق البالغة 3.1%، ولا يزال مستوى الارتفاع أقل من ذروته التاريخية البالغة 25% خلال 2011.

وعلى النقيض، تراجع متوسط أسعار السكر بنحو 0.6% خلال ديسمبر، وحقق مؤشر أسعار السكر ارتفاعًا بنحو 1.1% خلال 2020 مقارنة مع العام السابق له.

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