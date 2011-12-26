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عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

وورلد ميتر: الوفيات تتخطى المليون و757 ألف وفاة

سجّل أحدث الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، وفاة 1.757.703 أشخاص على الأقل بكوفيد-19 حول العالم.

وبحسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، اليوم السبت، استناداً إلى مصادر رسمية، جرى تسجيل 80.209.560 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 56.473.802 مصاب حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

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عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة
سبق

سجّل أحدث الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، وفاة 1.757.703 أشخاص على الأقل بكوفيد-19 حول العالم.

وبحسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، اليوم السبت، استناداً إلى مصادر رسمية، جرى تسجيل 80.209.560 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 56.473.802 مصاب حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
01:37 PM

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

وورلد ميتر: الوفيات تتخطى المليون و757 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل أحدث الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، وفاة 1.757.703 أشخاص على الأقل بكوفيد-19 حول العالم.

وبحسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، اليوم السبت، استناداً إلى مصادر رسمية، جرى تسجيل 80.209.560 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 56.473.802 مصاب حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

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