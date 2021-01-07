أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR. وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.

الأمن السيبراني يُصدر تحذيراً عالي الخطورة من هذا المتصفح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-07 أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.



وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 12:12 PM

الأمن السيبراني يُصدر تحذيراً عالي الخطورة من هذا المتصفح المركز الوطني: ينفذ برمجيات خبيثة مشدداً على ضرورة تحديثه





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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.



وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.