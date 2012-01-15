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تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن مواصفات هواتف "آيفون 14" المرتقبة

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هواتف "آيفون 14" المرتقبة، وبالأخص فيما يخص الشاشات والكاميرات وسعات التخزين.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تكشف خلال عام 2022، عن 4 هواتف ضمن عائلة "آيفون 14"، وستأتي بأسماء "آيفون 14"، و"آيفون 14 ماكس"، و"آيفون 14 برو"، و"آيفون 14 برو ماكس"، ولن تطلق معهم هاتف "آيفون 14 ميني"، بعد المبيعات السيئة التي حققها هاتف "آيفون 13 ميني".

وستتشابه هواتف "آيفون 14" معظمها في الخواص المرتبطة بالشاشات وحجم الذاكرة المستخدم.

وتنوي أبل تزويد كافة هواتف "آيفون 13" بشاشات ذات تردد 120 هرتز؛ ما يوفر قدرة عرض فائقة الدقة والجودة.

كما ستأتي جميع هواتف "آيفون 14" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، ولكن قد يتم رفعها في هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" إلى 8 جيجابايت.

أما بالنسبة لسعة التخزين الداخلية، فستبدأ من 64 جيجابايت لإصداري "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس"، فيما ستبدأ من 128 جيجابايت لإصدارَيْ "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

كما تم رفع درجة دقة كاميرات هواتف "آيفو ن 14" إلى 48 ميجابيكسل، مع إضافة عدد من الميزات الذكية الجديدة التي ستجعلها أقوى كاميرا هواتف ذكية في السوق، ولكن لم تكشف المصادر عن طبيعة تلك الميزات بعد.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن مواصفات هواتف "آيفون 14" المرتقبة
سبق

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هواتف "آيفون 14" المرتقبة، وبالأخص فيما يخص الشاشات والكاميرات وسعات التخزين.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تكشف خلال عام 2022، عن 4 هواتف ضمن عائلة "آيفون 14"، وستأتي بأسماء "آيفون 14"، و"آيفون 14 ماكس"، و"آيفون 14 برو"، و"آيفون 14 برو ماكس"، ولن تطلق معهم هاتف "آيفون 14 ميني"، بعد المبيعات السيئة التي حققها هاتف "آيفون 13 ميني".

وستتشابه هواتف "آيفون 14" معظمها في الخواص المرتبطة بالشاشات وحجم الذاكرة المستخدم.

وتنوي أبل تزويد كافة هواتف "آيفون 13" بشاشات ذات تردد 120 هرتز؛ ما يوفر قدرة عرض فائقة الدقة والجودة.

كما ستأتي جميع هواتف "آيفون 14" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، ولكن قد يتم رفعها في هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" إلى 8 جيجابايت.

أما بالنسبة لسعة التخزين الداخلية، فستبدأ من 64 جيجابايت لإصداري "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس"، فيما ستبدأ من 128 جيجابايت لإصدارَيْ "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

كما تم رفع درجة دقة كاميرات هواتف "آيفو ن 14" إلى 48 ميجابيكسل، مع إضافة عدد من الميزات الذكية الجديدة التي ستجعلها أقوى كاميرا هواتف ذكية في السوق، ولكن لم تكشف المصادر عن طبيعة تلك الميزات بعد.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:13 AM

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن مواصفات هواتف "آيفون 14" المرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هواتف "آيفون 14" المرتقبة، وبالأخص فيما يخص الشاشات والكاميرات وسعات التخزين.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تكشف خلال عام 2022، عن 4 هواتف ضمن عائلة "آيفون 14"، وستأتي بأسماء "آيفون 14"، و"آيفون 14 ماكس"، و"آيفون 14 برو"، و"آيفون 14 برو ماكس"، ولن تطلق معهم هاتف "آيفون 14 ميني"، بعد المبيعات السيئة التي حققها هاتف "آيفون 13 ميني".

وستتشابه هواتف "آيفون 14" معظمها في الخواص المرتبطة بالشاشات وحجم الذاكرة المستخدم.

وتنوي أبل تزويد كافة هواتف "آيفون 13" بشاشات ذات تردد 120 هرتز؛ ما يوفر قدرة عرض فائقة الدقة والجودة.

كما ستأتي جميع هواتف "آيفون 14" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، ولكن قد يتم رفعها في هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" إلى 8 جيجابايت.

أما بالنسبة لسعة التخزين الداخلية، فستبدأ من 64 جيجابايت لإصداري "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس"، فيما ستبدأ من 128 جيجابايت لإصدارَيْ "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

كما تم رفع درجة دقة كاميرات هواتف "آيفو ن 14" إلى 48 ميجابيكسل، مع إضافة عدد من الميزات الذكية الجديدة التي ستجعلها أقوى كاميرا هواتف ذكية في السوق، ولكن لم تكشف المصادر عن طبيعة تلك الميزات بعد.

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