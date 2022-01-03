"التحالف": الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت 5 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه السعودية

"التحالف": الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت 5 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه السعودية
أضاف: نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت خمس طائرات مُسيَّرة، أُطلقت باتجاه السعودية.
وأوضحت قيادة قوات التحالف أن المُسيَّرات أُطلقت من العاصمة صنعاء. مضيفة: "نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".
وأضافت: "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد، وردع سلوك الميليشيا العدائي".
"التحالف": الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت 5 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه السعودية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-03
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت خمس طائرات مُسيَّرة، أُطلقت باتجاه السعودية.
وأوضحت قيادة قوات التحالف أن المُسيَّرات أُطلقت من العاصمة صنعاء. مضيفة: "نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".
وأضافت: "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد، وردع سلوك الميليشيا العدائي".
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
11:07 PM
اخر تعديل
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:43 AM
"التحالف": الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت 5 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه السعودية
أضاف: نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت خمس طائرات مُسيَّرة، أُطلقت باتجاه السعودية.
وأوضحت قيادة قوات التحالف أن المُسيَّرات أُطلقت من العاصمة صنعاء. مضيفة: "نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".
وأضافت: "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد، وردع سلوك الميليشيا العدائي".