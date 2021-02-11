وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف المدنيين وزعزعة الأمن.

أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

البحرين تدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-11 أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف المدنيين وزعزعة الأمن.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 12:28 AM

البحرين تدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي أكدت موقفها الداعم بقوة للسعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها





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أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف المدنيين وزعزعة الأمن.