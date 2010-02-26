شاهد.. لوحة فنية رسمتها مظلات المطر على رؤوس الأطفال والآباء بالجنادرية

لقطات وثقتها عدسة "البقمي" ترصد خروج العائلات للتنزه وزيارة المهرجان

تصوير: ماجد البقمي

مع هطول الأمطار على أنحاء متفرقة من منطقة الرياض كان نصيب المهرجان الوطني للتراث والثقافة وافراً من زخات المطر، وقد شجع نزول الأمطار على خروج العائلات للتنزه، وكانت زيارة الجنادرية بالتأكيد على أجندة كثير من الأسر.

ورصدت عدسة الزميل ماجد البقمي زوار الجنادرية وهم يضعون المظلات فوق رؤوسهم ورؤوس أطفالهم، والتي تميزت بالألوان البراقة، وهو ما جعلها تشكل مجتمعة لوحة فنية جميلة رسمها فنان محترف وزينتها روعة الأجواء وجمال رذاذ المطر.

وتدخل الجنادرية أسبوعها الأخير؛ حيث تغلق أبوابها يوم الأربعاء المقبل بعد ثلاثة أسابيع من التاريخ والتراث والثقافة؛ حيث ينتظر السعوديون والمقيمون هذا المهرجان كل عام في تظاهرة أصبحت إيقونة عالمية.