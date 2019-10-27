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المسند: "الماطرة" مستمرة لليوم الـ 6.. و"كيار" أصبح سوبر إعصار

قال: تهطل الأمطار على أجزاء من الحدود الشمالية وحفر الباطن

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة الثانية مستمرة في يومها السادس وتؤثر في أجزاءٍ من الحدود الشمالية ومناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها السادس مستمرة، ويُتوقع أن تهطل الأمطاراليوم على أجزاءٍ من مناطق: #الحدود_الشمالية و #حفرالباطن و #الخفجي و #الكويت و #العراق، وربما شرق #القصيم و #الجوف و #حائل وعلى #سدير و #الزلفي و #عسير .. هذا والله أعلم.

وأضاف إعصار كيار يبلغ الدرجة 4 ويُصنف حالياً بأنه سوبر إعصار، بسرعة دورانية بلغت 232كم /سا، وسرعة الهبات 278كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 11م، وقد تكون ذروة الإعصار اليوم، وهو (يقترب) من الدرجة 5 وهي أعلى فئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، الشرقية)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

الماطرة كيار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: "الماطرة" مستمرة لليوم الـ 6.. و"كيار" أصبح سوبر إعصار
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة الثانية مستمرة في يومها السادس وتؤثر في أجزاءٍ من الحدود الشمالية ومناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها السادس مستمرة، ويُتوقع أن تهطل الأمطاراليوم على أجزاءٍ من مناطق: #الحدود_الشمالية و #حفرالباطن و #الخفجي و #الكويت و #العراق، وربما شرق #القصيم و #الجوف و #حائل وعلى #سدير و #الزلفي و #عسير .. هذا والله أعلم.

وأضاف إعصار كيار يبلغ الدرجة 4 ويُصنف حالياً بأنه سوبر إعصار، بسرعة دورانية بلغت 232كم /سا، وسرعة الهبات 278كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 11م، وقد تكون ذروة الإعصار اليوم، وهو (يقترب) من الدرجة 5 وهي أعلى فئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، الشرقية)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:55 AM

المسند: "الماطرة" مستمرة لليوم الـ 6.. و"كيار" أصبح سوبر إعصار

قال: تهطل الأمطار على أجزاء من الحدود الشمالية وحفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,028

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة الثانية مستمرة في يومها السادس وتؤثر في أجزاءٍ من الحدود الشمالية ومناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها السادس مستمرة، ويُتوقع أن تهطل الأمطاراليوم على أجزاءٍ من مناطق: #الحدود_الشمالية و #حفرالباطن و #الخفجي و #الكويت و #العراق، وربما شرق #القصيم و #الجوف و #حائل وعلى #سدير و #الزلفي و #عسير .. هذا والله أعلم.

وأضاف إعصار كيار يبلغ الدرجة 4 ويُصنف حالياً بأنه سوبر إعصار، بسرعة دورانية بلغت 232كم /سا، وسرعة الهبات 278كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 11م، وقد تكون ذروة الإعصار اليوم، وهو (يقترب) من الدرجة 5 وهي أعلى فئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، الشرقية)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

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