توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا، بعد تحقيقه انتصارًا بنتيجة (2-1) على أتلانتا، مساء أمس الأربعاء، وتوج باللقب الرابع عشر له، في ملعب "مابي" بمدينة ريجيو. سجل أهداف يوفنتوس في المباراة كولوسيفسكي في الدقيقة 31، وكييزا في الدقيقة 73، بينما سجل مالينوفسكي هدف أتلانتا الوحيد في الدقيقة 41.

على حساب أتلانتا .. "يوفنتوس" يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ 14 في تاريخه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-20 توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا، بعد تحقيقه انتصارًا بنتيجة (2-1) على أتلانتا، مساء أمس الأربعاء، وتوج باللقب الرابع عشر له، في ملعب "مابي" بمدينة ريجيو.



سجل أهداف يوفنتوس في المباراة كولوسيفسكي في الدقيقة 31، وكييزا في الدقيقة 73، بينما سجل مالينوفسكي هدف أتلانتا الوحيد في الدقيقة 41. وودع الحارس جيجي بوفون.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442 12:37 AM

على حساب أتلانتا .. "يوفنتوس" يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ 14 في تاريخه في وداعية "بوفون"





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توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا، بعد تحقيقه انتصارًا بنتيجة (2-1) على أتلانتا، مساء أمس الأربعاء، وتوج باللقب الرابع عشر له، في ملعب "مابي" بمدينة ريجيو.



سجل أهداف يوفنتوس في المباراة كولوسيفسكي في الدقيقة 31، وكييزا في الدقيقة 73، بينما سجل مالينوفسكي هدف أتلانتا الوحيد في الدقيقة 41.

وودع الحارس جيجي بوفون.