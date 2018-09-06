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زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شمالي اليابان

كان على عمق 40 كيلومتراً تحت الأرض

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا إن الزلزال تسبب في انهيار ستة منازل، وسبّب انهيارات أرضية في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً تحت الأرض، مضيفة أن عدة هزات ارتدادية تبعت الزلزال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيارات أرضية واسعة النطاق، حيث طُمرت منازل وطرق في بلدة أتسوما. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هناك مخاوف من أن شخصًا قد يكون لقي مصرعه، فضلاً عن تسجيل بعض الإصابات. وعلقت رحلات القطارات وبعض الرحلات الجوية وفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء.

ولم تُصدر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من إمكانية تكوّن موجات عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شمالي اليابان
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا إن الزلزال تسبب في انهيار ستة منازل، وسبّب انهيارات أرضية في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً تحت الأرض، مضيفة أن عدة هزات ارتدادية تبعت الزلزال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيارات أرضية واسعة النطاق، حيث طُمرت منازل وطرق في بلدة أتسوما. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هناك مخاوف من أن شخصًا قد يكون لقي مصرعه، فضلاً عن تسجيل بعض الإصابات. وعلقت رحلات القطارات وبعض الرحلات الجوية وفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء.

ولم تُصدر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من إمكانية تكوّن موجات عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:32 AM

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شمالي اليابان

كان على عمق 40 كيلومتراً تحت الأرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا إن الزلزال تسبب في انهيار ستة منازل، وسبّب انهيارات أرضية في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً تحت الأرض، مضيفة أن عدة هزات ارتدادية تبعت الزلزال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيارات أرضية واسعة النطاق، حيث طُمرت منازل وطرق في بلدة أتسوما. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هناك مخاوف من أن شخصًا قد يكون لقي مصرعه، فضلاً عن تسجيل بعض الإصابات. وعلقت رحلات القطارات وبعض الرحلات الجوية وفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء.

ولم تُصدر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من إمكانية تكوّن موجات عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

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