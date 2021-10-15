النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

كوريا الجنوبية تسجل 1684 إصابة جديدة بكورونا و41 بموريتانيا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 339361 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضا 8 حالات وفاة من جرّاء الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 2626 حالة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36550.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 786 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجل 1684 إصابة جديدة بكورونا و41 بموريتانيا
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 339361 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضا 8 حالات وفاة من جرّاء الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 2626 حالة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36550.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 786 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:09 PM

كوريا الجنوبية تسجل 1684 إصابة جديدة بكورونا و41 بموريتانيا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
99

سجّلت كوريا الجنوبية 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 339361 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضا 8 حالات وفاة من جرّاء الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 2626 حالة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36550.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 786 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,501
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة