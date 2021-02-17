مدير مرور المدينة إلى رتبة عميد
تلقى العميد نواف بن مرشود العتيبي، مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنين له التوفيق بمسيرته العملية في خدمة الوطن.
وأعرب العميد "العتيبي" عن سعادته؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العتيبي"، وتتمنى له التوفيق.
مدير مرور المدينة إلى رتبة عميد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-17
تلقى العميد نواف بن مرشود العتيبي، مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنين له التوفيق بمسيرته العملية في خدمة الوطن.
وأعرب العميد "العتيبي" عن سعادته؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العتيبي"، وتتمنى له التوفيق.
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:50 AM
مدير مرور المدينة إلى رتبة عميد
تلقى العميد نواف بن مرشود العتيبي، مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنين له التوفيق بمسيرته العملية في خدمة الوطن.
وأعرب العميد "العتيبي" عن سعادته؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العتيبي"، وتتمنى له التوفيق.