النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير مرور المدينة إلى رتبة عميد

تلقى العميد نواف بن مرشود العتيبي، مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنين له التوفيق بمسيرته العملية في خدمة الوطن.

وأعرب العميد "العتيبي" عن سعادته؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العتيبي"، وتتمنى له التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير مرور المدينة إلى رتبة عميد
سبق

تلقى العميد نواف بن مرشود العتيبي، مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنين له التوفيق بمسيرته العملية في خدمة الوطن.

وأعرب العميد "العتيبي" عن سعادته؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العتيبي"، وتتمنى له التوفيق.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:50 AM

مدير مرور المدينة إلى رتبة عميد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
121

تلقى العميد نواف بن مرشود العتيبي، مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنين له التوفيق بمسيرته العملية في خدمة الوطن.

وأعرب العميد "العتيبي" عن سعادته؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العتيبي"، وتتمنى له التوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,549

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة