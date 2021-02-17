مدير مرور المدينة إلى رتبة عميد

تلقى العميد نواف بن مرشود العتيبي، مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنين له التوفيق بمسيرته العملية في خدمة الوطن.

وأعرب العميد "العتيبي" عن سعادته؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تتقدم بالتهنئة لـ"العتيبي"، وتتمنى له التوفيق.