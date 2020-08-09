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"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا

مجموع حالات الإصابة بات 62.525 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 62.525 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 357 وفاة، مشيرة إلى شفاء 323 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.568 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 62.525 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 357 وفاة، مشيرة إلى شفاء 323 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.568 حالة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
02:24 PM

الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا

مجموع حالات الإصابة بات 62.525 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 62.525 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 357 وفاة، مشيرة إلى شفاء 323 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.568 حالة.

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