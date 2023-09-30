الجوف.. "الشؤون الإسلامية" تُنظِّم ندوة عن "الإخوان المسلمون.. صفتهم والتحذير منهم"

المشاركون حذَّروا من استخدام الجماعة الإرهابية الإسلام غطاء ولباسًا لتصرفاتهم

نظَّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف مساء أمس ندوة علمية بعنوان (الإخوان المسلمون.. صفتهم والتحذير منهم)، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة القريات، شارك فيها كل من مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ صالح بن يحيى الشراري، والشيخ عبدالرحمن بن سلامة الشراري.

وبيَّن المشاركون في الندوة خطورة جماعة الإخوان المسلمين، ومخالفتهم منهج أهل السنة والجماعة؛ لما يقومون به من عبث وإفساد، وإثارة للفتن، وذلك باستخدامهم الإسلام كغطاء ولباس لتصرفاتهم، وتنفيذ خططهم لزعزعة الأمن، وبث الغلو والتطرف وإلحاق الضرر بالأمم والمجتمعات الإسلامية، مبينين بطلان منهجهم، وأنها منذ تأسيسها كانت معول هدم وتخريب في دين الإسلام، إضافة إلى أنها جماعة خارجية لا تهتم بدراسة التوحيد.

وتناولت الندوة محاور عدة، منها الحث على الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، وتبيان مكانة العلماء الراسخين، ووسائل جماعة الإخوان الإرهابية في نقض وتقليل هذه المكانة.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن البرامج والمناشط الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق السعودية؛ لتوعية الناس وتحذيرهم من خطر الجماعات المنحرفة والإرهابية، والأفكار الضالة، والغلو والتشدد، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تأكيدًا على رسالة الوزارة وأهدافها العامة.



