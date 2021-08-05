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الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه

تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات

ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه
سبق

ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:55 AM

الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه

تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

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