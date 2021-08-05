الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه

تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات

ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.