الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه
تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات
ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.
وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.
الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-05
ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.
وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:55 AM
الأردني "المصاطفة" يضمن ميداليةً بتأهله إلى نصف النهائي في الكاراتيه
تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا 8 نقاط من أربع مواجهات
ضَمِن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده، بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن- 67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.
وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة؛ محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.