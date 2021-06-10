"تطوير مكة" تُوقّع اتفاقيات لتعزيز التنمية وتطوير البنية الرقمية بمشروع الفيصلية

خلال حفل تدشين المعرض الرقمي للمشاريع بجدة بالتعاون مع عدد من الجهات

وقّعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ثلاث اتفاقيات تعاون مع هيئة عقارات الدولة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات وصندوق التنمية السياحي، ضمن المعرض الرقمي لمشروعات منطقة مكة المكرمة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة مع هيئة عقارات الدولة، إلى حماية وتطوير الأصول المملوكة للدولة في منطقة مكة المكرمة؛ بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينه في الاستثمار والتطوير والتنمية.

وتسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة للجهتين بما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المناطقية واستدامتها؛ من خلال المشاركة الفاعلة بالأعمال والمعلومات والموارد المتاحة؛ بما في ذلك مشاركة الجهتين بعضهما بالاطلاع والاستفادة من الأعمال والدراسات السابقة والمستقبلية والتعاون لمواءمة وتوافق بناء خطط الميزانيات المستقبلية وما شابه من أوجه التعاون التي تستهدف رفع كفاءة وفاعلية أعمال الجهتين.

أما الاتفاقية الموقّعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات؛ فتهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الأطراف في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية بمشروع الفيصلية الواقع في منطقة مكة المكرمة بين مدينتي مكة وجدة على طول ساحل البحر الأحمر بمساحة قدرها 2863كم مربعًا، والذي يهدف إلى تطوير كيان عمراني مستدام وذكي يساهم في دعم متطلبات التنمية والتطوير بمنطقة مكة المكرمة، ومركزًا متميزًا للحضارة والثقافة والفكر الإسلامي تطبق فيه أعلى معايير التقنية الحديثة في البناء؛ ليكون نموذجًا لجودة الحياة المستدامة.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية السياحي، إلى تعزيز الجهود بين الطرفين لإنجاز أهدافهما المشتركة، وإيجاد الإطار الملائم للارتقاء ودعم القطاع السياحي وتطويره بمنطقة مكة المكرمة من خلال دراسة وتهيئة الفرص الاستثمارية (المواقع- المشاريع)، ودعم المستثمرين (تمويل- ضمانات- شركات)؛ وذلك لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في القطاع السياحي، وتوفير فرص عمل للمواطنين بما يخدم المصلحة العامة.

ورفع المهندس أحمد بن عمر العارضي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، شكره وعرفانه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على رعايته الكريمة للمعرض الرقمي لمشاريع منطقة مكة المكرمة وتوجيهاته واهتمامه بهذه الاتفاقيات التي يرى من خلالها أن تسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات المعيشية والاجتماعية لقاطني وزوار منطقة مكة المكرمة، وكذلك المتابعة الحثيثة من قِبَل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على نجاح وتنفيذ هذه الاتفاقيات المباركة.

وأشار العارضي إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات التي تسعى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى إبرامها مع الجهات ذات العلاقة في المشروعات التي تشرف على تنفيذها؛ حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى البنى التحتية للمشروع، وتحسين جودة الحياة بما يتواءم مع الرؤية المباركة للملكة 2030م.

ولفت إلى أنه -بالتنسيق مع صندوق التنمية السياحي- سنعمل على استقطاب المستثمرين لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وملايين السياح الذين يزورون مكة المكرمة سنويًّا.