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باكستان: أكثر من 278 ألف مصاب و5951 متوفَّى.. إجمالي ضحايا كورونا

سجَّلت أمس 903 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19".. و27 فارقوا الحياة

سجَّلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 27 حالة وفاة، و903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 278304 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5951 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247177 حالة، بينما يوجد 1146 حالة في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان: أكثر من 278 ألف مصاب و5951 متوفَّى.. إجمالي ضحايا كورونا
سبق

سجَّلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 27 حالة وفاة، و903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 278304 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5951 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247177 حالة، بينما يوجد 1146 حالة في وضع حرج.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:22 PM

باكستان: أكثر من 278 ألف مصاب و5951 متوفَّى.. إجمالي ضحايا كورونا

سجَّلت أمس 903 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19".. و27 فارقوا الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجَّلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 27 حالة وفاة، و903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 278304 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5951 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247177 حالة، بينما يوجد 1146 حالة في وضع حرج.

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