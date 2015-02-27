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ولي العهد يشهد سباق "فورمولا الدرعية"

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وعزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ولي العهد يشهد سباق "فورمولا الدرعية"
سبق

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وعزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
07:57 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
09:13 PM

ولي العهد يشهد سباق "فورمولا الدرعية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدرعية
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6,074

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وعزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

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