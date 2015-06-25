‏أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‎وكالة البلديات تعدياً جزئياً غير نظامي على حديقة عامة، وقد تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ "سبق" أن الموقع عبارة عن مرفق عام مخصص لحديقة لسكان الحي وسبق إشعار المتعدي بضرورة إزالة الجلسات الحديدية؛ لتمكين المواطنين والمقيمين من الاستخدام الأمثل للحديقة، ولهذا قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة المخالفة وتسوية الوضع. وأهاب الشريف بالجميع بالمحافظة على المرافق العام حيث إنها ملك للجميع، وتجنب بعض الممارسات مثل عدم إلقاء النفايات في الأماكن المخصصة، عدم إزعاج الآخرين بالأصوات المرتفعة، عدم إشعال النار أو استخدام الشيشة، ضرورة متابعة الأبناء أثناء التواجد داخل الحدائق.

إزالة تعدٍّ جزئي على حديقة عامة بمكة و"الشريف" لـ"سبق": تم تسوية الوضع عبدالرزاق البجالي سبق 2021-06-24 ‏أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‎وكالة البلديات تعدياً جزئياً غير نظامي على حديقة عامة، وقد تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ "سبق" أن الموقع عبارة عن مرفق عام مخصص لحديقة لسكان الحي وسبق إشعار المتعدي بضرورة إزالة الجلسات الحديدية؛ لتمكين المواطنين والمقيمين من الاستخدام الأمثل للحديقة، ولهذا قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة المخالفة وتسوية الوضع.



وأهاب الشريف بالجميع بالمحافظة على المرافق العام حيث إنها ملك للجميع، وتجنب بعض الممارسات مثل عدم إلقاء النفايات في الأماكن المخصصة، عدم إزعاج الآخرين بالأصوات المرتفعة، عدم إشعال النار أو استخدام الشيشة، ضرورة متابعة الأبناء أثناء التواجد داخل الحدائق.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 08:57 PM

اخر تعديل 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 09:59 AM

إزالة تعدٍّ جزئي على حديقة عامة بمكة و"الشريف" لـ"سبق": تم تسوية الوضع البلدية سبق وأشعرت المعتدي.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين





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‏أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‎وكالة البلديات تعدياً جزئياً غير نظامي على حديقة عامة، وقد تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ "سبق" أن الموقع عبارة عن مرفق عام مخصص لحديقة لسكان الحي وسبق إشعار المتعدي بضرورة إزالة الجلسات الحديدية؛ لتمكين المواطنين والمقيمين من الاستخدام الأمثل للحديقة، ولهذا قامت بلدية العمرة الفرعية بإزالة المخالفة وتسوية الوضع.



وأهاب الشريف بالجميع بالمحافظة على المرافق العام حيث إنها ملك للجميع، وتجنب بعض الممارسات مثل عدم إلقاء النفايات في الأماكن المخصصة، عدم إزعاج الآخرين بالأصوات المرتفعة، عدم إشعال النار أو استخدام الشيشة، ضرورة متابعة الأبناء أثناء التواجد داخل الحدائق.